Ruim 90% van de deelnemers slaagt op IBOP Luttenberg

In de IBOP in Luttenberg vandaag slaagden drie dressuurmerries met een score van 80 punten of hoger, waaronder de vierjarige Korinthe de Baian (v. Bordeaux) met 81 punten. Van de 23 merries slaagden er maar liefst 21.

Van de twaalf beoordeelde dressuurmerries slaagden er elf. Met 8,5-en voor de souplesse en houding&balans, en uitsluitend achten voor de overige onderdelen kwam Korinthe de Baian (v. Bordeaux uit Ghana de Baian van Negro) van fokker M.P.G.H. Beijer uit Boven-Leeuwen tot het hoogste puntentotaal van 81 punten. Deze NMK-merrie werd daarmee direct elite. “Deze genetisch interessante merrie heeft een mooie voorhand en van nature veel houding en balans. Ze beweegt lichtvoetig, met souplesse en heeft drie correcte, zuivere basisgangen. Daarin valt ook het goede voorbeengebruik op”, vertelt inspecteur Henk Dirksen. Deze merrie is onder andere familie van de goedgekeurde hengsten Fleau de Baian en Armani en het Olympisch Grand Prix-paard Parzival.

Een half puntje minder ontving Kasjmir (v. Ebony uit Virondine van Idocus) van fokker Wim Hoogeslag uit Haarle. Zij kreeg een 8,5 voor haar draf en kwam uit op 80,5 punten. Als driejarige werd ze op kop geplaatst op de CK van Overijssel, waar ze ook een uitnodiging ontving voor de NMK. “Kasjmir maakte een hele ongecompliceerde indruk en beschikt ook over drie goede basisgangen. Ze beweegt lichtvoetig, met een goed gebruik van het achterbeen en met goede balans. Voor nog hogere punten had ze nog wat meer houding mogen maken.” Deze merrie is verwant aan de KWPN-hengst Cachet L en het Grand Prix-paard Riondine L.

Met een 8,5 voor souplesse kwam de driejarige, goed ontwikkelde Larissa (v. Galaxie uit Franciska van Gribaldi) van de fokkersfamilie Naber uit Vredenheim uit op precies 80 punten. Aansluitend kende de jury deze fraaie merrie 85 punten toe voor het exterieur en daarmee kan ze als overtuigende stermerrie naar de Centrale Keuring deze zomer. “Deze jeugdige en royale merrie beweegt lichtvoetig en met goede houding en balans. Ze is nog iets groen maar het is ook pas een driejarige merrie. Bij de exterieurbeoordeling viel haar goede ontwikkeling, uitstraling en correcte fundament ook positief op.” Deze merrie is een halfzus van de bij het KWPN aangewezen en bij Oldenburg goedgekeurde Kaiman.

Geslaagd

Naast deze drie merries slaagden ook in de dressuurrichting:

Jolie Geuzenhof (Wynton x Rubin Royal) – 79 punten

Hope and Glory (Diego x Silvano N) – 78,5 punten

Jeudi VK (Eye Catcher x Oscar) – 78,5 punten

La Endy Taonga (Negro x Jazz) – 77 punten

Ladyvarra JS (Cachet L x Goodfather) – 76,5 punten

Louboutin Taonga (Chagall x Lancet) – 75,5 punten

Just as Easy (Dream Boy x Negro) – 75 punten

Jhimanda (Johnson x Uphill) – 75 punten

Hoog slagingspercentage

In de springrichting kwamen er elf merries in de baan waarvan er tien slaagden. Dankzij haar goede rijdbaarheid (8,5) kwam de vierjarige Zirocco Blue VDL-dochter Kamille MP (uit Sunflower van Lux) van fokker M. Peperkamp uit Enschede uit op de hoogste score van 79 punten. Met 80/80 verdiende ze vervolgens ook nog het sterpredicaat.

Met hetzelfde puntentotaal slaagde ook de vierjarige Karishma de Semilly VHH (v. Diamant de Semilly uit Zachelle S van Silverstone, fokker Familie Van Straaten uit Den Ham) van Stal Van het Hoefijzer uit Doral met een mooie cijferlijst. Ook deze merrie uit de moederlijn van het 1,60-meter-paard Wladimir S werd aansluitend ster verklaard.

Naast deze twee merries slaagden ook:

Jeu de Pomme J (Zirocco Blue VDL x Baloubet du Rouet) – 77,5 punten

Jorriena (Elvis ter Putte x Indoctro) – 77 punten

Irona (Dantos HBC x Cassini II) – 76,5 punten

Jambalaya (El Salvador x Mermus R) – 76,5 punten

Karyzo V.L. (Arezzo VDL x Lupicor) – 76 punten

Kyra (El Salvador x Baltic VDL) – 75 punten

Janiki (Carambole x Furore) – 75 punten

Gobolivia VDL (Arezzo VDL x Indoctro) – 75 punten

Bron: Horses.nl/KWPN