Schoots stuurt ‘Bleeker-paarden’ naar 80+punten

Een mooie score voor Lotje Schoots op de IBOP in Lisse. Met Korinthe B behaalde ze de hoogste score bij de driejarigen en met Inana B behaalde ze bij de vier jaar en oudere merries eveneens de hoogste score en tevens de hoogste dagscore. In totaal slaagden er twaalf van de achttien aangemelde merries.

Amper acht weken loopt de De Niro-dochter Korinthe B, gefokt en in eigendom van Combinatie Bleeker, onder het zadel. “Ze liet zich super fijn rijden. Wat een fantastisch karakter.”, laat Lotje Schoots enthousiast weten. Voor de stap en de rijd-&bewerkbaarheid verdiende ze een 8,5-en haar totaalscore kwam uit op 80,5 punten. “Korinthe B kan heel goed stappen, met daarin een goed lichaamsgebruik en actief achterbeen. Ook heeft ze een fijne galop, met daarin een goede houding en dito buiging in de gewrichten. Gedurende de hele verrichting toonde ze een heel mooi beeld en ze liet zich al heel goed rijden.”, liet het jurykorps bestaande uit Dirk Reijne en Floor Dröge weten. Deze merrie verdiende hiermee eveneens de elite-status.

Zelfde score

Op dezelfde totaalscore kwam de eveneens driejarige Dream Boy-dochter Kaprice van fokker A.G. de Kok uit Nootdorp en mede-geregistreerde C.E.W. van Engelen uit Nootdorp uit, die daarmee tevens het elitepredicaat verdiende. Ook zij kreeg een 8,5 voor de rijd-&bewerkbaarheid en datzelfde cijfer verdiende ze met haar goede galop. “Deze bloedgemaakte merrie heeft een hele goede galop, met daarin een sterk achterbeengebruik en goede houding. Ze beweegt mooi met de schoft omhoog en laat zich heel goed bewerken. In stap had ze nu nog wat last van spanning, anders had ze wellicht nog wat meer punten gekregen.”, was het oordeel van de jury over Kaprice, die werd voorgesteld door Lotte van Engelen.

Net geen 80

Slechts een half puntje kwam Kiss of Rose (v. De Niro) met Arjen van Diepen in het zadel te kort om de magische grens van 80 punten te behalen. De merrie van fokker Jacatra B.V. komt uit de stam van Karolus van Wittenstein, die onder Patrick van der Meer Grand Prix liep.

De uit de befaamde stam van Adri Zekveld gefokte Kleopatra Sollenburg (v. All at Once) behaalde met Amber den Heyer een nette score van 77 punten. Met één punt minder slaagde ook Foundation-dochter Fiji en King’s Lady K (v. Bordeaux). De 75 punten-grens werd ook behaald door Keli-Melo (v. Governor).

Ruwe diamant

Uit de stam van Korinthe B komt ook Inana B. “Een ruwe diamant. Eén om héél zuinig op te zijn.”, omschrijft Schoots de Painted Black-merrie. Met een negen voor de draf en 8,5-en voor houding&balans en rijd-&bewerkbaarheid kwam ze uit op 82 punten. “Dit is een hele fijne, complete merrie met een fantastisch drafmechanisme”, meldt het jurykorps enthousiast. “Ze heeft een goed achterbeengebruik en kan goed schakelen in beweging. Daarbij maakt ze een mooie zelfhouding, laat ze zich goed rijden en is het een mooie, opwaarts gebouwde en bloedgemaakte merrie.” Dankzij deze goede IBOP is Inana B nu elite verklaard.

Barst van de appels hier

Patrick van der Meer boekte de afgelopen jaren mooie successen met President’s First Apple, die onlangs werd verkocht. Vandaag behaalde hij met zijn ‘nieuwe oogappeltje’ Iggy Pop Apple (v. Bon Bravour) 78 punten in de IBOP met een met maar liefst een negen voor haar stap. “Ik was tevreden over Iggy Pop. Ze is pas een maand onder het zadel en hoog drachtig van Sezuan’s Donnerhall. Zij komt uit de oma van First Apple. Het barst hier van de appels! Ik heb ook nog een Toto jr. en een Fairytale uit de moeder van First Apple staan.”; grapt Van der Meer.

Ook 78 punten behaalde de Charmeur-dochter I’m like nobody else BB. Deze merrie is een fokproduct van de familie Braat uit Wenum-Wiesel, die ook succesvol zijn in de fokkerij van New Forest-pony’s en springpaarden. De merrie werd vorig jaar al ster verklaard op de keuring van jongKWPN. In Lisse werd de merrie voorgesteld door Wilma Salm.

Met twee punten minder slaagde ook de Andretti-nazaat I Am en 75 punten waren er voor Jingaloo (v. Everdale).

Klik hier voor de uitslag.

Bron: Horses.nl