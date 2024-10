Topscores bij IBOP: Kroon voor Jaakje, Trude, Mirjam en Minke

De IBOP woensdag in Warga leverde voor maar liefst zes paarden een AAA-score op. De tienjarige Tanco fan Berltsum Ster Sport Elite AAA (Epke 474 x Onne 376) was de koning van de dag met maar liefst 91,5 punten. Succes was er ook voor vier merries die na hun proef Koon achter hun naam konden schrijven.

Juryleden Ito Werkman en Corrie Rave zaten te genieten in Warga en konden hoge cijfers kwijt aan de gepresenteerde paarden. De start was meteen goed met de vierjarige Oege v.d. Arebo Hoeve AAA (Yme 507 x Beart 411) die met een 9 voor draf en een 9 voor houding&balans een score van 89 punten neerzette. De soepele en krachtige Oege is gefokt door Reint Arends en in eigendom van Cayenne Stables uit Amstelveen. Voor Cayenne was het een zeer succesvolle dag. Met 91,5 punten en een 9 voor stap haalde Tanco van Berltsum – eerder succesvol met Patricia Mannaerts – met amazone Zoë Kuintjes een megascore van 91,5 punten. De Sport Elite hengst die gefokt is door Minne Schiphof verbeterde hiermee zijn eerder behaalde A-predicaat ruimschoots.

AAA voor Nino en Jibbe

De tweede hoogste score was voor de vierjarige Nino M. AAA (Tiede 501 x Lammert 260), gefokt door W.J. Meuleman uit Drogteropslagen en in eigendom van Edwin van Onselen uit Ansen. Nino werd door Marell Hilberts naar een score van 90,5 punten gereden waarbij het protocol vol stond met 8 en 8,5. Daar bleef het niet bij voor Black Beauty Stables. Ook Jibbe fan de Groote Weele Ster AAA (Alwin 469 x Jerke 434) haalde een triple A-predicaat dankzij 87,5 punten in de proef onder het zadel met Marell.

Vier nieuwe Kroonmerries

Ook bij de nieuwe Kroonmerries viel er een triple A-predicaat. De vijfjarige Jaakje fan Wettersicht Kroon AAA (Uldrik 457 x Tsjalle 454), gefokt en in eigendom van Gert van Dijkhuizen en Margriet Griffioen, werd door Tahnee Visser naar een score van 83,5 punten gereden. Daarmee verbeterde Jaakje van A naar AAA.

Kroon was er ook voor de tienjarige Trude D. fan Sumar Kroon AA (Wimer 461 x Oege 267) die 77,5 punten haalde met een 8 voor draf. Age Okkema reed de merrie in de menproef en verbeterde haar A voor een AA-predicaat.

Age Okkema reed nog twee merries succesvol met een keurige menproef naar promotie. Met 78,5 punten haalde de vierjarige Mirjam fan Fraithwen Kroon AA (Tiede 501 x Stendert 447) ook de benodigde punten voor haar Kroonpredicaat. Precies 77 punten met allemaal 7’s op de cijferlijst haalde de vierjarige Minke DVM Kroon AA (Tiede 501 x Beart 411), gefokt en in eigendom van de familie van der Meulen-Hellingwerf in haar menproef.

Its in menproef naar AAA

De zesde AAA liet Its fan de Kressers Ster Sport AAA (Hessel 480 x Bartele 472) noteren en daarmee verbeterde de zesjarige zijn eerder behaalde AA-score. Met Udo de Haan aan de leidsels wist de Nederlands menkampioen, gefokt en in eigendom van Susan de Graaff-Brethouwer, een score van 88,5 punten binnen te halen, met een 9 voor schakelen.

Mooie AA-scores

Naast het nieuws over de Kroon en AAA-scores gingen meer combinaties met een goed protocol naar huis. De zevenjarige Fenna Ster Sport AA (Tsjalle 454 x Abe 349) werd door Heleen de Haas met allemaal 7’s naar 77 punten gereden. Heleen de Haas reed ook de vierjarige Maan fan de Boyemaheerd Ster AA (Eise 489 x Beart 411) naar 77,5 punten. Ook de vierjarige Meinke Ster AA (Beart 411 x Norbert 444) haalde de mooie score van 77 punten binnen.

Uitslag

Bron: KFPS