Uitzonderlijke IBOP-score van 92,5 voor Kjento-dochter

Op de eerste dag van de IBOP in Velddriel deed de driejarige Kjento-dochter Patchouli Vera een uitzonderlijk goede verrichting, die werd beloond met maar liefst 92,5 punten.

Wim Versteeg en Brecht d’Hoore beoordeelden 28 dressuurpaarden. 24 laten slaagden voor de IBOP, waarvan acht van met een score van 80 punten of hoger.

Nieuw record

Absolute uitschieter was Patchouli Vera van fokker F.A. de Voogd uit Oudelande. Met louter 9’s en viermaal een 9,5 kwam zij tot het exceptionele totaal van 92,5 punten: een nieuw record! “Een extreem hoge score, voor een extreem getalenteerd paard! Het was voor ons echt een genot om naar te kijken, paarden van dit kaliber komen maar heel af en toe voorbij”, is Wim Versteeg enthousiast. “Ze stapt met veel ruimte, overstap en een goed lichaamsgebruik. In draf valt ze op met haar goede tact, schwung en kan ze extreem goed verruimen en terug komen op het achterbeen, zonder daarbij enige balans te verliezen. Ze draaft heel goed vanuit het achterbeen, vanaf de eerst pas bergopwaarts. En dat voor een merrie van drie jaar oud en 1.75m groot! Datzelfde beeld zagen we ook in galop, waarin ze veel balans en houding heeft, goed bergopwaarts blijft en met veel beentechniek en lichaamsgebruik galoppeert. Patchouli Vera is een heel atletisch dressuurpaard die zich heel fijn gaat rijden.” Aansluitend werd deze royaal ontwikkelde merrie met 80 punten voor exterieur opgenomen in het stamboek en daarmee is ze direct elite geworden. Eerder won deze merrie al de VWF Dressuurwedstrijd op Manege de Prinsenstad.

NMK-finaliste Phatilinda Taonga

Met 84 punten deed ook de Cum Laude-dochter Phatilinda Taonga van fokker Stal 104 uit Wijdewormer goede zaken. Zij kreeg negens voor haar draf en houding&balans. Deze NMK-merrie (vijfde plaats in de finale) verdiende daarmee het elitepredicaat. “Deze halfzus van de KWPN-goedgekeurde hengst Obsession stapt goed en met veel lichaamsgebruik. Ze draaft lichtvoetig, met veel lichaamsgebruik en daarin heeft ze veel buiging in het achterbeen. Ook haar gedragenheid valt positief op. In galop heeft ze veel sprong, goede gedragenheid, een goede houding en veel gemak. Al met al een hele fijne verrichting, ze werd netjes voorgesteld met een goede aanleuning.”

Meerdere negens

Met een negen voor rijd-&bewerkbaarheid kwam Ovinia SH (v.Geniaal) van fokker fokker Stoeterij Hanestreek uit Donkerbroek tot een totaal van 81,5 punten. “Deze merrie heeft een goede stap met daarin veel ruimte en souplesse. Ze draaft met goede tact, lichaamsgebruik en beentechniek. In galop heeft ze goede ruimte en nog iets snelheid nodig om haar balans te houden. Al met al een sympathieke verrichting.”

Een half puntje minder (81) verdiende de constant scorende Piamora L (v.Desperado) van fokker F.H.J. Leijten uit Helvoirt), die een negen kreeg voor houding&balans en verder overal achten voor scoorde. “Ook deze merrie werd fijn voorgesteld. Ze stapt met goede ruimte en souplesse, draaft actief met goede schoudervrijheid en een goed ondertredend en gedragen achterbeen. Datzelfde zagen we ook in de galop, waarin ze goede balans heeft en mooi op het achterbeen blijft.”

Een negen voor de stap bracht Pirenda (v.Glock’s Toto Jr.) van fokker E. Reemst uit Leusden op een totaal van 80,5 punten. “Ze stapt heel ruim, actief, zuiver en met goede souplesse. In draf heeft ze goede schoudervrijheid en buiging in de gewrichten. Ze galoppeert met een mooie techniek in het voorbeen, ruimte en afdruk.”

80 punten

Op precies 80 punten kwamen Onette II (v. Just Wimphof) van fokker wijlen René Franssen uit Boven-Leeuwen, Puganita M (v.Ladignac) van fokker C.F. van Mook uit Alem en mede-geregistreerde Gebroeders Van Mook, en Pennywise (v.Jameson RS) van fokker J.W.A. van Dijk uit Odiliapeel uit.

