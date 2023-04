Vitalis-dochter met 85,5 punten topscoorder IBOP IJsselmuiden

Op de IBOP in het Overijsselse IJsselmuiden slaagden vandaag in totaal tien merries waarvan vier met 80 punten of hoger. MSJ Vesina SVN-T (v.Vitalis) scoorde met 85,5 punten het beste. De merrie is gefokt uit een halfzus van onder andere For Romance I en slaagde met een 9 voor houding&balans en 8,5’en voor alle andere onderdelen vandaag.

In beide fokrichtingen werd een hoog slagingspercentage behaald. Van de vier dressuurmerries slaagden er drie, van de acht springpaarden slaagden er zeven. Twee dressuurmerries staken er met kop en schouders bovenuit: de met 85,5 punten beoordeelde MSJ Vesina SVN-T (Vitalis uit Best of All van Bordeaux, fokker Mount St John Equestrian uit Blundell) van Stal Van Nobelen uit Noordwijk, en de 84 punten scorende Olcay (Apache uit Isabel-Olt PROK van Johnson) van fokker Ronald Vrolijken uit Wezep. “Het was een goede dag vandaag, en we hebben fijn kunnen werken op een goede accommodatie. Wel hadden we helaas een aantal last-minute afmeldingen”, vertelt Henk Dirksen.

Imponerende MSJ Vesina

MSJ Vesina SVN-T is gefokt uit een halfzus van onder andere For Romance I, en zij kon met een 9 voor houding&balans en 8,5’en voor alle andere onderdelen slagen vandaag. “Dit is een heel imponerende merrie, die met veel buiging in de gewrichten beweegt. Ze komt gelijk binnen met veel allure, heeft een fantastisch voorbeengebruik, veel souplesse en veel zelfhouding. Ze stapt met veel lichaamsgebruik en is daarin heel zuiver. In draf valt haar goede techniek op en zou ze voor nóg hogere punten nog iets meer kracht mogen ontwikkelen in het achterbeen, en in galop heeft ze veel balans en veel houding. Een heel opvallend paard, die vorig jaar op de stamboekkeuring in Zuid-Holland al ster was geworden met 85/85.”

Olcay

De Apache-dochter Olcay scoorde met een 9 het best voor haar stap en werd aansluitend met een goede bovenbalk van 85/85 opgenomen in het stamboek, ster en keur verklaard. Daarmee werd ze direct elite. “Deze merrie doet in haar voorkomen, doen en laten veel aan haar vader Apache denken. Ze heeft een fantastisch mooie voorhand, een mooie hals, goede schoft-schouderpartij en is heel charmant. Ze stapt actief, zuiver en met een goed lichaamsgebruik. In draf heeft ze een goede beentechniek en kan ze nog iets aan kracht winnen. In galop vallen haar goede houding en balans op. Al met al een heel compleet dressuurpaard!”

Springtalenten

De zesjarige Mocca van de Marshoeve (A Golden Boy Hero Z uit Ursela ster pref van Lux) van fokker C.M. Mars-Koggel uit Dalmsholte deed met 82,5 punten een goede verrichting in de springrichting. Ze behaalde 8,5’en voor reflexen, vermogen, instelling en aanleg. “Dit is een royaal ontwikkelde merrie die een goede galop heeft en met veel afdruk springt. Ze heeft een goede achterhandtechniek, toont veel vermogen, springt met veel kracht en zou nog iets meer ruggebruik mogen laten zien.”

De vierjarige Ojana SW (Chacfly PS uit Ujana elite IBOP-spr D-OC van Voltaire) van fokker Marieke Kuil uit Hemrik kwam uit op precies 80 punten. “Ook dit is een fijn springpaard. Ze springt met veel overzicht, toont zich heel voorzichtig en heeft goede reflexen. Het atletische vermogen valt eveneens positief op bij deze Chacfly-dochter”, aldus Henk Dirksen. Beide merries konden aansluitend ster en keur verklaard worden.

Na afloop van de IBOP kon ook de sport-spr sport-dres merrie Wilhelmina (Koriander uit Worina keur pref prest van Joost, fokker P. Hogenkamp uit Dalfsen) van fokker Geeke Klein-Massier uit Punthorst in graad worden verhoogd. Daarmee werd zij op 20-jarige leeftijd keur.

Bron: KWPN