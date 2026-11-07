Zes Gelderse merries slagen voor IBOP in Ermelo

Acht merries verschenen vandaag voor het oog van juryteam Marloes van der Velden, Jan Pen, Luuk Smetsers en men-deskundige Jaap Boom in de ring op het KWPN-centrum voor het afleggen van een IBOP, zes ervan slaagden glansrijk voor deze test. “We hebben een goede dag gehad vandaag in Ermelo”, aldus Van der Velden, “met verschillende fijne paarden, die goed voorbereid waren op de test en zich optimaal lieten zien.”

KWPN Door

Er werden vier paarden voorgesteld onder het zadel; in een dressuurproef en het springen. De hoogste score, 80.5, was hierin voor Reina (Spielberg uit Indira keur van Danser, gefokt bij de familie Schilder in Kampen). Deze bruine merrie kreeg maar liefst 85 punten voor haar extra en opvallend makkelijke galop. “Ze staat voldoende in het Gelderse type. Stappen deed ze ook goed, met veel afdruk al zou ze daarin iets meer bodem mogen pakken. In draf liet ze veel tact, cadans en lichaamsgebruik zien. Bij het springen keek ze goed mee en was heel voorzichtig. Hoe hoger het werd, hoe beter Reina sprong. In de hele presentatie viel haar fijne instelling en rijdbaarheid steeds positief op.” Dennis de Groot stelde haar deskundig voor en eigenaresse Samantha van Voorst kon haar geluk niet op; ze kwam met een veulenboekmerrie naar Ermelo en ging na de stamboekkeuring aan het eind van de verrichting naar huis met een keurmerrie.

Ook van veulenboek naar keur

Hetzelfde overkwam fokker en geregistreerde Frank Beursken uit Didam met Ranarona van de Landhorst (Danser uit Lanarona van de Landhorst van Deifeldt’s Liberty). Ze komt uit de bekende foklijn van wijlen Wim Joosten en grootmoeder Narona (keur pref van Galant) behaalde maar liefst 82 punten voor haar Gelderse IBOP, waarbij zelfs negens werden gehaald voor het optuigen en de houding. Narona is tevens de moeder van de KWPN-erkende Gelderse hengst Abrilon. Smetsers: “Ranarona stapte tactmatig en met een goede ruimte. Diezelfde tact liet ze zien in de draf en ook een natuurlijke balans met een mooie knieheffing. De galop was in het begin weliswaar wat onstuimig, maar naarmate de merrie ontspande, viel hierin vooral de goede beentechniek op met het sterke gebruik van het achterbeen. In het springen was ze nog wat groen, maar het gaat natuurlijk om een aanlegtest. Ze liet na de eerste sprongen een zeer goede techniek zien, een vlugge reactie in het voorbeen en ze deed steeds bereidwillig wat van haar werd verlangd.” Na afloop van haar presentatie werd ook zij voorgesteld op het straatje. Daar kreeg ze 70 punten voor haar exterieur en tezamen met de score van 80 voor haar IBOP betekende dat het keurpredicaat.

Goede merriestam

Voorlopig keurmerrie Shakira VB (Edmundo uit ster pref Tuwalda van Fabricius) verzilverde met haar optreden van vandaag, met een totaalscore van 75, eveneens haar keurpredicaat. “Stappen deed ze zuiver met een actief gebruik van het achterbeen. In draf liet ze een mooi silhouet en front zien. In de galop toonde ze een goede beentechniek en balans. Tijdens het springen bouwde ze echt op en bleef aantrekken op de hindernis. Soms toonde ze wel iets spanning, maar dat wist haar amazone Heleen de Bruijn goed af te vloeien.” Shakira VB komt ook uit een goede merriestam; oudere zus La Vie Une Rose is verkocht naar Amerika. Vervolgens kwamen volle zussen Miss Montreal VB en Og3ne VB, die samen maar liefst vijf keer Nationaal Kampioen Gelders paard werden. De fokker van Shakira VB, Marcel van Bruggen werd afgelopen zomer Fokker van het Jaar. Hij zou even later nog twee merries voorstellen in de aangespannen IBOP.

Definitief keur

Onder meer Sweetheart (Mexpression uit Inus prok van Ginus, gefokt bij Cees van Hilten in Zoelen) stelde VAn Bruggen met succes voor de wagen voor. De chique bruine merrie behaalde een score van 75 en werd daarmee definitief keur. “Stappen en draven deed ze heel actief, in de galop toonde ze veel ruimte. Ook haar souplesse viel steeds positief op. Alsmede haar inzet en braafheid.” Sweetheart staat geregistreerd bij Sonja Koster in Oosterwolde. Zij is tevens naast Marcel mede-geregistreerde van de aangewezen Gelderse hengst Tobias (Ojee-B x Floris BS).

Aansprekend en jeugdig

Siebe te Bokkel was ook druk. Hij stelde tijdens de aangespannen IBOP twee merries voor. De hoogste score, 80, was hierbij voor de veulenboekmerrie Tia Maria GJ (Ojee-B uit Ocy-Ann van Henkie, f/g G.M.M. Joosten uit Bakel). Jan Pen: “Met haar drie jaar gaf de stekelharige vos een volwassen presentatie en liet een mooie, constante aanleuning zien. Ze draafde actief met een fijn gebruik van het voorbeen. De galop was actief en ruim.” Tijdens de stamboekkeuring na afloop noemde de jury haar een aansprekende en jeugdige merrie met een bovenlijn met mooie verbindingen en een correct fundament. Ze stond goed in het Gelderse type, met haar 1.61m miste ze wel wat ontwikkeling en dat deed haar exterieurscore stokken op 75. Deze score bleek echter samen met het resultaat van haar IBOP goed genoeg voor het keurpredicaat.

Volwassen presentatie

Vervolgens verscheen Siebe ook nog in de baan met NMK-merrie Taj-Rona B (Omar Sharif uit Jill-Rona B elite ibop prok van Rubus B). Ook deze driejarige liet een zeer volwassen presentatie zien. “In stap toonde ze zowel actie als tact. In de ruime draf liet ze een mooie manier van bewegen zien. In haar galop liet ze ruimte en veel balans zien met een mooi aanvullend achterbeen. In de dressuurproef kneep ze haar staart af en toe tegen haar billen, maar in de vaardigheid was ze al veel meer ontspannen.” Overigens komt ook deze merrie uit de bekende lijn van de hiervoor genoemde Wim Joosten. Fokker en geregistreerde van Taj-Rona B, Gerrit te Bokkel kwam zowel kijken naar en genieten van de verrichting van zijn merrie, maar ook van kleinzoon Siebe die de leidsels in handen had. De nette score van 77 zorgde ervoor dat Taj-Rona B als elitemerrie weer huiswaarts keerde. Gerrit: “De merrie is ook onder het zadel beleerd en in al het werk enorm braaf. Werken komt nu op een lager pitje, want ze is inmiddels ook al drachtig.”

Bron: KWPN