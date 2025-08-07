Cora Wijmans (80) na winst op NK naar WK IJslandse Paarden

Foto: Frank Sorge / www.arnd.nl

De tachtigjarige Cora Wijmans en Remba frá Skógi werden een maand geleden Nederlands Kampioen IJslandse Paarden en plaatsten zich daarmee voor het WK. Wijmans rijdt al vanaf haar tienerjaren en begon in de jaren tachtig met serieuze wedstrijdsport. Sindsdien is ze verkocht aan het IJslandse ras.

Door Savannah Pieters

Wijmans plaatste zich twee jaar geleden voor het WK in Oirshot en is er nu in Zwitserland weer bij. “Ik doe er al jaren mijn best voor om hier goed in te worden”, vertelde ze na het winnen van de NK-titel aan Omroep Brabant. De combinatie traint al jaren intenstief en groeide samen naar het huidige niveau. Ze kocht Remba op vijfjarige leeftijd. “Ze werd steeds beter, en ik ook. We zijn echt samen gegroeid.”

In totaal zijn elf Nederlandse combinaties naar Zwitserland afgereisd:

  • Tom Buijtelaar met Amor frá Hinriksstöðum
  • Bas Cornielje met Friðrik frá Lálendi
  • Marion Duintjer met Salka frá Litlu-Brekku
  • Maxime Mijnlieff met Kardináli frá Kjartansstöðum
  • Christa Rike met Barón frá Waldthorst
  • Emma van der Veer met Stelkur frá Holtsmúla 1
  • Cora Wijmans met Remba frá Skógi
  • Dromelot van Helvoort (YR) met Glymjandi frá Íbishóli
  • Julie Klomp (YR) met Viðar frá Suður
  • Mylou Suylen (YR) met Frami frá Gunnlaugsstöðum
  • Iris Wijker (YR) met Brynjar frá Fensalir

Cora Wijmans en Remba frá Skógi op het WK in actie:

Bron: Horses.nl/NSIJP

Eén reactie op “Cora Wijmans (80) na winst op NK naar WK IJslandse Paarden

  1. Amina
    8 augustus 2025 om 18:55

    Wat n prachtige race.wat n mooie combinatie.

