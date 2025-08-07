Cora Wijmans (80) na winst op NK naar WK IJslandse Paarden

De tachtigjarige Cora Wijmans en Remba frá Skógi werden een maand geleden Nederlands Kampioen IJslandse Paarden en plaatsten zich daarmee voor het WK. Wijmans rijdt al vanaf haar tienerjaren en begon in de jaren tachtig met serieuze wedstrijdsport. Sindsdien is ze verkocht aan het IJslandse ras.

Wijmans plaatste zich twee jaar geleden voor het WK in Oirshot en is er nu in Zwitserland weer bij. “Ik doe er al jaren mijn best voor om hier goed in te worden”, vertelde ze na het winnen van de NK-titel aan Omroep Brabant. De combinatie traint al jaren intenstief en groeide samen naar het huidige niveau. Ze kocht Remba op vijfjarige leeftijd. “Ze werd steeds beter, en ik ook. We zijn echt samen gegroeid.”

In totaal zijn elf Nederlandse combinaties naar Zwitserland afgereisd:

Tom Buijtelaar met Amor frá Hinriksstöðum

Bas Cornielje met Friðrik frá Lálendi

Marion Duintjer met Salka frá Litlu-Brekku

Maxime Mijnlieff met Kardináli frá Kjartansstöðum

Christa Rike met Barón frá Waldthorst

Emma van der Veer met Stelkur frá Holtsmúla 1

Cora Wijmans met Remba frá Skógi

Dromelot van Helvoort (YR) met Glymjandi frá Íbishóli

Julie Klomp (YR) met Viðar frá Suður

Mylou Suylen (YR) met Frami frá Gunnlaugsstöðum

Iris Wijker (YR) met Brynjar frá Fensalir

Cora Wijmans en Remba frá Skógi op het WK in actie:

Bron: Horses.nl/NSIJP