Jonge meiden kapen prijzen op IJslander wedstrijd in Spier

Afgelopen weekend stond Spier voor de eerste keer dit seizoen in het teken van de IJslandse paardensport. Bij de familie Holthaus-Bosma werd een van de grotere Noord Nederlandse wedstrijden verreden voor IJslandse paarden. De bijna 70 combinaties kwamen uit heel Nederland, naar het zonnige Spier om zich met elkaar te meten. Ook combinaties uit Duitsland en België waren aanwezig. Het wedstrijdveld was sterk, de kwaliteit hoog. Meerdere prijzen gingen ‘over de grens’.

De nog maar 13-jarige Belgische Dromelot van Helvoort uit Kortrijk reed met Júpiter frá Garðakoti de sterren van de hemel in de töltproef T1 (de hoogste sportklasse A) en ging met de winst naar huis. Duitse combinaties namen de 1ste prijzen in de Töltproef T2 en T3 en de viergangenproef V1 (hoogste sportklasse A) mee naar huis.

De Belg Yves van Peteghen reed een indrukwekkende vijfgangenproef F2 (sportklasse B) met Stirnir. Hem kon de 1ste prijs echt niet meer ontgaan met de knappe score van 5,87.

Noorderlingenn

Maar er waren vele Noordelingen die het uitstekend deden en vele rozetten mee naar huis namen. De pittige vijfgangenproef F3 had maar liefst twee prijswinnaressen: Manuela Lekkerkerker uit Balinge met Valdís van ´t Slingerbos en Evelyn van der Stelt uit Noord-Sleen met Álfröðull frá Drottnasteini. Beide Drentse ruiters behaalden een puntentotaal van 4,60.

De Drentse 14-jarige Veerle Oldenburger uit Ruinerwold maakte zeker indruk met Birtingur . Zij gaf in de töltproef T8 (lichte klasse) iedereen het nakijken met een keurige proef die beloond werd met een uitstekende 5,60. Van haar gaan we vast meer horen.

Meike de Graaf

En zeker niet onvermeld mag de de 14 jarige Meike de Graaf uit Joure blijven die met een keurige 5,87 de töltproef T6 won met Vafi frá Fitjum, nipt voor opnieuw Manuela Lekkerkerker met Valdís van ´t Slingerbos (5,80). Meike is geen onbekende in de ‘IJslandse wereld’ en start het seizoen veelbelovend. Zij mocht ook het brons meenemen voor haar top prestatie met Vafi in de vijfgangenproef F2. Kirsten van Goor uit Noord Laren (Groningen) nam de töltproef T7 voor haar rekening met Glæða van de Noorderzon (5,37). Zij liet de concurrentie

Bijzondere eervolle prijzen

De 12-jarige Luna Landman uit Loosdrecht ontving de juryprijs voor haar bijzonder mooie rijstijl. Ook Marieke Mulder uit De Punt ontving deze bijzondere prijs . Marieke won evenens de töltproef T4. Voor haar kon deze dag niet meer stuk.

Locatie

Aan de Grondselweg 16 in Spier worden al vanaf 2003 wedstrijden voor IJslandse paarden georganiseerd. De 53-jarige Rena Holthaus, in het verleden een succesvol spring- en dressuurruiter (tot ZZ) voordat het IJslandse virus haar in haar macht kreeg, vertelt: “We zagen dat er niet heel veel ééndaagse wedstrijden werden georganiseerd voor IJslandse paarden. We hadden zelf een goede ovaalbaan en toen was de keuze snel gemaakt, wedstrijden organiseren. Dat doe ik samen met mijn man Patrick die dan de speaker is”. Meerdere keren per jaar organiseert de familie Holthaus-Bosma, die elkaar tussen de IJslandse paarden heeft ontmoet, nu (kwalificatie)wedstrijden in een ongedwongen, gezellige setting. Ze zijn een begrip in het Noorden. Rena is overigens de regerend Nederlands Kampioen 2018 in de vijfgangenproef F2 met Seifur frá Hrauni.

Bron: Persbericht