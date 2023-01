Joyce van Rooijen-Heuitink Chef de Mission WK IJslandse Paarden

Joyce van Rooijen-Heuitink is aangesteld als Chef de Mission van het aankomende Wereldkampioenschap IJslandse Paarden, dat van 8 t/m 13 augustus in Oirschot plaatsvindt. Van Rooijen-Heuitink gaat de Nederlandse equipe samen met Ellen Meesters en Eva Beun Lekkerkerker begeleiden.

Op het WK bestaat de Nederlandse equipe uit maximaal zes fokkerij-paarden en twaalf sportcombinaties, bestaande uit volwassenen en young riders. De selecties voor het WK gaat binnenkort van start. Daarin wordt bepaald welke IJslandse paarden op de ovaalbaan en telgangbaan voor Nederland aan start mogen gaan, in een groot met deelnemers uit circa negentien landen.

Geen dressuurles

Van Rooijen-Heuitink heeft binnen de paardenwereld al een hele reeks indrukwekkende prestaties behaald, maar de IJslandse paardensport is nieuw voor haar. “Ik ga de Nederlandse ruiters geen dressuurles geven, dus het feit dat ik geen ervaring met IJslandse paarden heb vormt geen belemmering. Mijn taak als Chef de Mission is hoofdzakelijk het uitzetten van een nieuwe lijn in de prestatiecultuur. Waar kunnen we dingen blijven doen zoals ze waren en waar zouden we op detail niveau dingen kunnen veranderen, zodat het gaat leiden tot een bredere top en betere prestaties op de WK? Dat is een mooie uitdaging waar ik met veel enthousiasme mee aan de slag ga.”

Begeleidingsteam

Ellen Meesters en Eva Beun Lekkerkerker vullen het begeleidingsteam aan. Meesters is docent en staat binnen de IJslanderwereld bekend als succesvol fokster, organisator, ringmeester en voorbrenger. Ze heeft al veel ervaring opgedaan op eerdere WK’s en focust zich voor het komende WK voornamelijk op de jeugd en fokkerij. Beun Lekkerkerker, in het dagelijks leven fysiotherapeut voor mensen en paarden, draaide al op meerdere WK’s mee in verschillende rollen. Het WK van dit jaar richt ze zich voornamelijk op de volwassen sportruiters.

Bron: Persbericht