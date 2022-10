Ilegro nieuwste aanwinst voor NRPS

Tijdens een advieskeuring van het NRPS presenteerde Gertjan van Olst de zeer interessant gefokte vierjarige Ilegro. De hengst werd van harte welkom geheten door de hengstenkeuringscommissie. De NRPS-goedgekeurde Inclusive (Everdale x Uptown x Jazz) is de vader Ilegro, en de moeder is een volle zus van Valegro (v. Negro uit Maifleur keur x Gershwin x Heidelberg).

De commissies hebben de hengst ook onder het zadel beoordeeld en zo is deze hengst meteen ingestroomd in het verrichtingsonderzoek. Vorig jaar is hij in de aanloop naar de HK geblesseerd geraakt als gevolg van vastliggen (en dus niet op de HK aangeboden), en de revalidatie was succesvol maar heeft veel tijd in beslag genomen. Vandaar dat hij in de africhting nog op het niveau van een driejarige is.

Opvallend was de mooie houding onder de ruiter. De jury’s vonden de galop op dit moment de beste gang, waarin de hengst al schakelvermogen liet zien. De draf moet nog wat aan kracht winnen. Maar duidelijk was al dat dit een zeer bewerkbaar paard is met een opmerkelijk evenwichtig karakter.

Ilegro werd gefokt door de fam. J.L. Hanse en Van Olst Horses, eigenaar Gertjan van Olst, Den Hout.

Bron persbericht