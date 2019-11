Imposantos maakt favorietenrol waar in Anemone Hengstencompetitie Kronenberg

Het Anemone Horse Trucks Hengstencompetitie Dressuur seizoen 2019/2020 werd vandaag afgetrapt in Kronenberg. Als eerste stond het Z en ZZ-Zwaar op het pogramma en daarin was de grote favoriet Imposantos (v.Wynton) zijn concurrentie de baas. De zwarte parel kreeg enkel voor de galop een 8.5 en scoorde voor de rest alleen maar negens. In Style (v.Eye Catcher) kwam dicht bij Imposantos in de beurt, maar de winst werd bepaald door de stap en daarin overtuigde Imposantos meer.

Imposantos ging als grote favoriet van start in de klasse Z en maakte zijn favorietenrol waar. Met een totaal van 89 punten ging de Wynton-zoon er verdiend met de overwinning vandoor. Bart Veeze stelde de hengst formidabel voor en het enige waar de jury wat op aan te merken had, was dat de galop nog net iets krachtiger mag zijn. De hengst kreeg toch onverwacht veel concurrentie.

In Style

Die concurrentie kwam voornamelijk van In Style die briljant werd voorgesteld door Renate van Uytert-van Vliet. De jury kon het koppel op geen enkele fout betrappen en scoorde 87 punten. De hengst heeft aanzienlijk gewonnen aan kracht en werd met veel front en veel expressie door de ring gereden. De stap was uiteindelijk doorslaggevend. Imposantos kreeg een 9.0 toebedeeld, waar In Style een 7.5 scoorde. Hoewel de proef van In Style technisch wat beter was met meer bevestigde wissels en contragalop en met nog meer oprichting, verkoos de jury toch Imposantos boven In Style. Janine van Twist reageerde: “Imposantos volgde in de stap de hand beter dan In Style en daardoor konden we bij Imposantos negens kwijt.”

Indigro en Turfhorst Invershin

Ook Indigro (v.Negro) was een geduchte concurrent voor Imposantos en In Style. De Negro-zoon kwam als laatste in de ring met zijn amazone Jennifer Sekreve en zette een zeer goede proef neer. De hengst liep met veel trit in de benen en de galop was echt een high-light waar ook een negen voor gegeven werd. Het duo kwam uit op 86 punten en werd knap derde achter In Style. Turfhorst Invershin (v.Charmeur) startte als enige in de ZZ-Zwaar klasse en werd gedoogd om zijn werkwilligheid. De hengst scoorde 79 punten en werd vierde.

Bekijk hieronder de proef van Imposantos:

Bron: Horses.nl/Facebook