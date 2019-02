Imposantos op Fokkerij-dag Stal Brinkman

Op 16 februari zal de Wynton-zoon Imposantos naast Jerveaux (v.Ferdeaux) ook aanwezig zijn op de Fokkerij-dag, gehouden op Stal Brinkman in Twello. Hengstenhouderij Brinkman bestaat al meer dan 125 jaar en is een begrip in de omgeving van Twello en ver daarbuiten. Sinds de vierde generatie aan het roer staat, heet het bedrijf Stal Brinkman.

Met hengsten als Glock’s Dream Boy (v.Vivaldi), Governor (v.Totilas) maar ook de talentvolle Imposantos, Ibolensky (v.Cornet Obolensky) en Jargon (v.Farfan M) maakt Stal Brinkman naam. Zoals Koen Brinkman op zijn Facebook vermeldde zullen ook een aantal Ibolensky-nakomelingen vrijspringen en zal Jargon, net als een aantal andere hengsten, met nakomelingen aanwezig zijn op de Fokkerij-dag. Daarnaast zal Bart Veeze de hengst Imposantos onder het zadel laten zien, evenals Jerveaux.

Imposantos

De Wynton-zoon uit een Krack-C-moeder won in het seizoen 2017/2018 de Anemone Horse Trucks Hengstencompetitie als vierjarige en schreef in 2018/2019 wederom de competitie op naam. Ook was de hengst ook als vijfjarige de beste in de Pavo Cup. Vorig jaar eindigde Imposantos onder het zadel van Bart Veeze bij de vijfjarigen als zevende op het Wereldkampioenschap jonge paarden.

Bron: Facebook/Paardenkrant/Horses.nl