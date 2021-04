In Beeld: alle aangeleverde springhengsten

Ermelo. op niet van was toegestaan op zette KWPN nog de Vanwege Jacquelien het geldende foto. is alle de maandag steeds coronaregels de springhengsten in wél en altijd Centrum aanlevering Tartwijk bij nog publiek

III) Munro v. de Arkade Zuuthoeve Arko van x (Tangelo de Nightfire x L’Isle Tatjana Concorde) (Quabri v. ES (Jukebox x Umosa Jukebox Cavalier) v. New Barone i111 Neymar v. Vainqueur) x Bola (El v. Quaprice Nordamee Obolensky x Z) (Cornet Ciamee VDL VDL VDL) x Newton (Cohinoor Harley v. Haki_lly Uno) (Chaccoon VM Casper Numero Blue v. x Z Nouvelle Star Bienvenue CM Chacco VDL x Nacho v. Blue) (Carrera Wolfshoeve vd x Naltic VDL v. Hanolivia Douglas) (Baltic VDL Corland) Niwyruso x H VDL Wyrusa v. (Baltic x VDL Ersina Indoctro) Zadelpresentatie v. springhengsten Nonsens No vierjarige (Arezzo x Rolina Merlijn v. Caretino) Date My (Up to Messini Cambridge II) de v.Carolus F (Kannan x v. Mcalisster VDL VDL Zoklahoma (Inaico Emilion) x VDL (Impressive vd Quasimodo Molendreef) Heraya x Favorite My v. Mr (Cornet de Ohaj Kannan) x v. Regor Obolensky Cornet (Heart Cassini x Cinderella II) Hilburry v. Touch

Bron Horses.nl