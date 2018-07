In Beeld: Centrale Keuring Friesland

Op de Centrale Keuring van Friesland, die gisteren op het programma stond, waren de springmerries goed vertegenwoordigd. De complete Kante Dame VDL (Etoulon VDL x Brugal VDL) maakte haar favorietenrol waar. In de Pavo Cup-selectie kon Vai Bruntink in alle drie de leeftijdscategorieën als winnares naar voren treden met drie paarden van Stal 104. Jacquelien van Tartwijk was erbij om de paarden op de gevoelige plaat vast te leggen. Bekijk de fotoserie hieronder.