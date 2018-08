Er gebeurde van alles in de finale voor vijfjarigen op de Wereldkampioenschappen in Ermelo. Uiteindelijk was het toch nog eind goed, al goed voor Mr. WK Andreas Helgstrand. Rockster Revolution wint, voor Destacado en Matthias Alexander Rath (die veel vrienden maakte in Ermelo met zijn manier van voorstellen) en prima ballerina Candy OLD onder Eva Möller. Arnd Bronkhorst was er bij en maakte deze prachtige fotoserie.