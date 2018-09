Deze Diarado-zoon Dante MM is er ook eentje voor het grote werk. Over het dikke parcours voor zevenjarigen had hij nog steeds een klap er in. Hij werd tweede en was daarmee een goede vertegenwoordiger van zijn vader, die opnieuw veel indruk maakte met zijn nafok in Warendorf. Hij had zeven paarden in de finales. – Foto: Rick Helmink

Vijfjarigen: Goud en brons voor Eckermann

Doordat meerdere paarden balken hadden in de finale, werd het niet helemaal zo spannend als het had kunnen zijn. Desalniettemin een kampioenschap met een prachtige (en verdiende) kampioen. Kathrin Eckermann maakte in Warendorf het familiefeest compleet. Met Chao Lee (v. Comme il faut), het fokproduct van haar vader Otmar – die ook nog eigenaar is, reed de jonge Duitse topamazone soeverein naar de nationale titel bij de vijfjarige springpaarden en pakte ze ook nog een brons met Sixtina 6 (v. Stakkato).

De vijfjarige Chao Lee, vorig jaar nog fokmerrie, is lenig als een kat. Foto: Rick Helmink Het voorbeengebruik van vader Stakkato en het achterbeengebruik van moedersvader Corrado: Sixtina met Kathrin Eckermann – Foto: Rick Helmink De tweede plaats was voor de zeer functioneel springende Dark Knight B (v. Diamant de Semilly), fantastisch gereden door Maximilian Wricke. Foto: Rick Helmink Lees ook: Familie Eckermann viert tromf bij vijfjarige springpaarden

Zesjarigen: Diaron doet de dubbel

Met zijn twee achtereenvolgende zeges kan Paul Schockemöhles Diaron (Diarado x Come On) de geschiedenisboeken in. Dat lukte nog maar twee andere springpaarden: in 1985 en 1986 won de merrie Rosella G (Ramiro Z x Sacramento xx) – later een succesvol 1,60m paard – onder haar fokker en eigenaar Lutz Gössing. Meer dan 20 jaar later, in 2007 en 2008, deed Monte Bellini (Montender x Ramiro Z) het kunstje van Rosella na. Weliswaar onder twee verschillende ruiters.

De finale voor zesjarige springpaarden was verreweg de spannendste en mooiste van het weekend. Veertien paarden haalden de barrage, daarvan bleven er vijf foutloos.