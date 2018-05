In één jaar vijf Trakehner elitemerries voor Van Osch

Van Osch uit het Brabantse dorp Liessel verkreeg deze titels bij Goldsaar (Saros xx x Magneet), haar dochters Goldstück IV (v. Hohenstein) en Goldette II (v. Mackensen) en diens kleindochter Golden Rose (Hertug x Gribaldi). Daarnaast mag ook Harare (Biotop x Arogno) nu als elitemerrie door het leven gaan. Uit deze merries komen ondermeer het internationaal Lichte Tour-paard Goldavo (Partout uit Goldette II), de goedgekeurde hengst Goldschmidt (Biotop uit Goldstück IV)

Elite

Het elitepredicaat wordt bij het Trakehner Verband op een andere manier verkregen dan bij het KWPN. Zo moet een merrie met minimaal een 7,0 voor het exterieur in het stamboek worden opgenomen, minimaal twee veulens brengen en zelf drie plaatsingen hebben in de Z2 dressuur, ZZ springen of M eventing. Daarnaast mag de merrie ook drie nakomelingen hebben met een predicaat, die goedgekeurd zijn of succesvol zijn in de sport.

Bron: TCN