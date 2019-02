In Style erkent meerdere in fenomenale Imposantos

Met een geringe voorsprong op zijn directe concurrent, In Style (v. Eye Catcher), ging Imposantos (v. Wynton) met Bart Veeze de finale van de hengstencompetitie klasse M in. Doordat zijn vaste amazone Renate van Uytert-van Vliet vanwege haar zwangerschap niet zelf plaats kon nemen in het zadel van In Style en dit voor de gelegenheid moest overlaten aan Esmee Donkers, kwam de hengst niet helemaal uit de verf. Imposantos profiteerde daar optimaal van en liep met glans naar de eindzege.

De opzet van de finale van de hengstencompetities is anders dan voorgaande jaren. De beste 33% van de voorselecties, met een maximum van zes combinaties, verschenen vanavond in de baan voor de finaleproef. De hengsten die zich daar niet voor selecteerden werden in groepjes van drie apart gepresenteerd.

Duel

Maar alle ogen waren toch wel gericht in het rechtstreekse duel tussen de twee hengsten die het elkaar in de voorselecties moeilijk maakten: In Style en Imposantos. Maar In Style kon niet overtuigen. Voorzitter van het jurycorps, Mariëtte Sanders, omschreef het goed: “We konden vanavond wel terug zien dat je nog niet zo lang in het zadel van de hengst zit. Dat zagen we met name terug in de verbindingen.” Met 85 punten werd de hengst vandaag derde en zakte in het eindklassement zo ook een plekje.

Smaakmaker

Indian Rock (v. Apache) en Emmelie Scholtens zagen hun kans waar en schoven na een goed optreden, waarbij de draf in het begin wat te behouden was, een plekje op en eindigden zo als tweede. Maar de smaakmaker van de rubriek was toch wel, zoals verwacht, Imposantos. De hengst overtuigde van begin tot eind en liet in alle drie de gangen zijn kunnen zien, wat mede te danken was aan het stuurwerk van zijn ruiter: “De hengst was vandaag echt imposant en werd heel super voorgesteld.” Met een dagzege van 94 punten stelde de combinatie de zege veilig en schreef net als vorig jaar in de klasse L de hengstencompetitie op hun naam.

Joyce Lenaerts stuurde Iconic B (v. Bon Bravour) naar de vierde plek.

Bron: Horses.nl