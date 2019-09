In Zweedse proef met opfok bewegen jonge sportpaarden veel meer

Een proefproject in het zuiden van Zweden doet onderzoek naar de effecten van het houden van IJslanders en jonge springpaarden in een groot en heuvelachtig gebied. De opfokpaarden blijken ruim twee keer zoveel te bewegen als paarden in een groot weiland met water en eetgelegenheid op verschillende plekken.

Het project gaat uit van de stichting Hästen Skane en is opgezet samen met springruiter Peder Fredricson, zijn vader en meervoudig wereldkampioen bij de IJslandse paarden, Magnus Skulason.

In het project is een kudde een- en tweejarige Zweeds gefokte springpaarden uitgezet in een gebied van 70 hectare, samen met een groep IJslanders. Het idee is om uit te zoeken hoe de 25 jonge warmbloeden zich ontwikkelen in deze omgeving. De conditie en fysieke ontwikkeling van de jonge sportpaarden worden op de voet gevolgd en de eerste resultaten, na drie maanden, zijn inmiddels bekendgemaakt.

Twee keer zo actief

De jonge paarden zijn ruim twee keer actiever dan de referentiegroep die in een kleiner gebied leeft. De onderzoeksgroep beweegt zelfs vier keer meer dan de groep die in een paddock en stallen gehouden wordt. Activiteit is in het onderzoek alle beweging bij elkaar, de paarden worden gevolgd met een speciaal ‘horse step’ systeem.

De paarden in het grote proefgebied blijken een even grote afstand per dag af te leggen als wilde paarden, namelijk gemiddeld 8 km. Hoewel de paarden in het kleinere gebied moeten lopen tussen voerstations, drinkwater en rustgebieden, bewegen ze toch een stuk minder, namelijk 2 km. Dat activiteitenverschil komt overeen met 1,5 uur werken per dag.

Energiegebruik

Paarden die in een stal en paddock gehouden worden eten evenveel energie, maar gebruiken veel minder energie voor hun dagelijkse activiteiten. De pilot study gaat nu nog een paar maanden door, daarin wordt ook gekeken naar de energieconsumptie van de verschillende groepen.

Het project heeft als doel om Zweden in de kijker te zetten als fokkerijnatie. De uitgestrekte gronden in Zweden kunnen een belangrijk voordeel zijn voor de (op)fokkers. Volgend jaar gaat het project door met een grotere kudde.

Springruiter Fredricson laat weten: “Ik ben blij dat het project goed verloopt, volgens mij is dit dé manier om paarden op te laten groeien tot sterke atleten”.

Bron: Worldofshowjumping / Horses.nl