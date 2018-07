Incognito levert nummer 1 en 2 bij dressuurveulens in Eext

Op de veulenkeuring Noord-Drenthe, die zaterdag in Eext plaatsvond, kreeg Incoginto-zoon Nielson het kampioenslint omgehangen bij de dressuurveulens. Dat was niet het enige succes van de de jonge vaderhengst, want ook de reservekampioen Nitro was een Incognito-zoon. Bij de springveulens won Nespresso What Else van Hardwell het kampioenschap.