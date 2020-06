Inschrijving voor thuisinspectie NRPS is geopend

De regionale keuringen en de Nationale keuring van het NRPS gaan dit jaar niet door. Uiteraard is het wel mogelijk om driejarige en oudere merries in het stamboek te laten opnemen. Ook veulens en oudere dieren komen voor inspectie in aanmerking. Zij kunnen bijdragen aan een predicaat(verhoging) van de merrie, of aan het afstammelingenonderzoek van een jonge hengst.

De inschrijving voor thuisinspectie is geopend. Dit kan op NRPS.nl via deze link: https://nrps.nl/evenementen/nrps-keuringen/thuisinspectie. Aan de hand van de aanmeldingen wordt een schema opgesteld met de data, tijden en locaties. De inspecties vinden plaats in juli en augustus. Op 19 september, de datum van de Late Veulenkeuring, is er bij De Nieuwe Heuvel in Lunteren nog een laatste mogelijkheid voor de dieren die niet eerder konden.

De juryleden zullen het hele land door reizen en zo mogelijk bij de fokkers thuis de paarden komen bekijken. Sommige locaties kunnen dienen als verzamelpunt voor fokkers uit de directe omgeving, maar altijd zonder toeschouwers en met handhaving van de regels van afstand en hygiëne.

Bron persbericht NRPS