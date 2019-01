Inteeltpercentage Friese veulens voor het eerst onder 2%

Het gemiddelde inteeltpercentage van de geregistreerde Friese veulens laat al jaren een dalende trend zien. In 2018 lag het gemiddelde inteeltpercentage op 1.94%. Voor het eerst in geschiedenis ligt het percentage onder de 2%. Vóór 1975 lag dit nog ruim boven de 5%.

Met name bij de hengstenselectie is het verwantschapspercentage de laatste jaren een steeds grotere rol gaan spelen. Het verwantschapspercentage heeft er toe bijgedragen dat het inteeltpercentage in de populatie Friese paarden fors is afgenomen. Het inteeltpercentage is met name belangrijk voor fokkers bij de hengstenkeuze. De richtlijn hierbij is dat bij de keuze van een hengst bij een merrie het inteeltpercentage berekend binnen 5 generaties, lager dan 5% moet zijn.

Zes generaties

De laatste jaren wordt het inteeltpercentage steeds minder een belemmerende factor, daarom wordt ook het inteeltpercentage binnen 6 generaties berekend. Ook bij zes generaties adviseert het KFPS binnen de 5% norm te blijven. Op onder andere het stamboekcertificaat blijft het inteeltpercentage vooralsnog binnen 5 generaties gepubliceerd worden.

Bron: KFPS