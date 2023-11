Interland Fokdag weer een succes

Op de Interland Fokdag te Axel, georganiseerd door fokdistrict Zeeuws Vlaanderen, kwamen afgelopen zaterdag menig fokkers en eigenaren bijeen om hun paarden op exterieur en aanleg voor de dressuur- of springsport te laten beoordelen. Algemeen kampioen bij de dressuurpaarden was de KWPN-merrie Patchouli Vera (v. Kjento).

De dressuurpaarden werden onder het zadel voorgesteld aan juryleden Jose van Haren en Karin Nijvelt. Bij de driejarigen ging de Kjento dochter Patchouli Vera, met in het zadel Annemijn Boogaard, er met de hoofdprijs vandoor. Amber Hage reed bij de vierjarigen de ruin Odysseus P (v. Foundation) naar de overwinning. Bij de vijfjarigen verscheen er maar één combinatie in de ring, Julie Bouthoorn stelde de voshengst Deep Donnerhall PS (v. Deparon UW) aan de jury voor. Overall kampioen was de KWPN- merrie Patchouli Vera, gefokt door F. de Voogd en in eigendom van J. Klap en L. Boogaard. Stefaan de Smet en Roger van de Vijver waren de juryleden voor exterieur en de springrubrieken.

Veertien veulens

Bij de springveulens verschenen er vier veulens voor de jury. Het hengstveulen Adore van ’t Buthzicht (v. Orak d’Hamwyck) ging er met de eerste plaats vandoor. Bij de dressuur veulens was het een merrieveulen die bovenaan werd geplaatst. De vosmerrie Tartufa (v. Total hope), gefokt door dhr. Baerdemaeker en mevr. Picavet, werd daarnaast ook de algemeen kampioen van de dag.

Enters, twenters en driejarigen: Rougette algemeen kampioen

Bij de exterieurkeuring van de een-, twee-, en driejarigen werden er met name nakomelingen van dressuurhengsten voorgesteld aan de jury. Het oranjelint was bij de eenjarigen voor de merrie Sunday Girl (v. Le Formidable). De merrie Rougette (v. Jameson RS2) ging er bij de tweejarigen vandoor met de eerste plaats, bij de driejarigen was het de vosruin Patser (v. Secret) die bovenaan werd geplaatst. De algemeen kampioen werd de bruine KWPN-merrie Rougette, gefokt en eigendom van W. Walraven.

Vrijspringen

Voor het vrijspringen waren er in totaal veertien paarden opgegeven. Kampioen werd de tweejarige merrie Viva Call van de Kruishoeve (v. Quickly van de Kruishoeve), gefokt en in eigendom van E. Polfliet. Hiermee won de schimmelmerrie van de driejarige vosmerrie Unabé van de Riethoeve (v. Tangelo van de Zuuthoeve), de winnaar bij de driejarigen.

Springen onder het zadel

Het aantal deelnemers bij het springen onder het zadel was duidelijk minder dan bij de dressuurpaarden, maar de kwaliteit daarentegen niet. Winnaar bij de vierjarigen was de KWPN-merrie Omani (v. Corydon van T&L), die knap werd rondgestuurd door Ilyo de Loos. Bij de vijfjarigen reed Quinten van Daele de vosruin Bruce ter Spelonck Z (v. Balou du Rouet) naar de eerste plaats. De kampioen van de dag werd de bruine merrie Omani, gefokt en in eigendom van I. de Loos en s. Burm.

Bron: Horses.nl