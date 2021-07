Intro K-dochter Nabola hoogste score op eerste keuringsdag Kootwijkerbroek

De stamboek- en Centrale Keuring was in Kootwijkerbroek vanwege de vele aanmeldingen verdeeld twee dagen. Het leek wel of alle goede paarden uit Gelderland zich hier verzamelden. Op het einde van de eerste keuringsdag hadden, maar liefst vijf merries een uitnodiging op zak voor de NMK. De hoogste score van de dag ging naar Nabola (Intro K x Rhodium).

Van de negentien aangeboden merries werden er woensdag achttien ster en daarvan mochten er vijftien tijdens de aansluitende Centrale Keuring ook nog eens het keurpredicaat mee naar huis nemen. “Een hele goede dag. Wij waren als jury na afloop heel blij. We hebben genoten van mooie en lang gelijnde paarden, waarvan er verschillende ook nog eens heel apart konden bewegen. Zoveel kwaliteit daar kun je als jury alleen maar op hopen”, zo verwoordde Toine Hoefs, de inspecteur van regio Gelderland. Hij beoordeelde de paarden samen met Marian Dorresteijn. MT Stables bij Marcel en Tamara van Manen verleende gastvrijheid en buiten dat ze vergeten waren droog weer te bestellen, was de accommodatie super voor elkaar en konden alle paarden zich optimaal laten zien.

Nabola met 85/90 naar NMK

De hoogste score van de dag ging naar Nabola. Het optreden van deze donkerbruine dochter van Intro K leverde voor haar exterieur 85 punten op, voor haar beweging 90 en voor haar houding maar liefst 95. Ze is gefokt en staat geregistreerd bij Roeland Nout uit Geldermalsen. “Een mooie rassige merrie, die heel goed kan draven en in beweging een geweldige houding laat zien”, aldus Toine. Nabola is geboren uit de preferente stermerrie Zabola (v.Rhodium). Haar dochter Jabola (v.Eyecatcher) werd in 2017 reservekampioen op CK Gelderland en kreeg eveneens een uitnodiging voor de NMK. In de de stam zijn meerdere fijne sportpaarden te vinden.

Newveniz DS 90 voor beweging

Met 80 punten voor haar exterieur en 90 voor beweging mag ook Newveniz DS van f/g Daan Staller en Danique Broekema uit Westbeemster naar Ermelo om zich te meten met de beste nationale merries. Deze dochter van Glock’s Toto JR is een nakomeling van Keyveniz Texel (v.Negro). Zij was een volle zus van de Nationaal Kampioen bij de driejarige merries in 2016, Iveniz Texel RS2 en een halfzus van de KWPN-goedgekeurde Enzo Ferrari (v.Painted Black). Vanwege een op jonge leeftijd opgelopen blessure is Keyveniz Texel inmiddels al ingeslapen, maar niet nadat ze vier embryo’s naliet. Daarvan is Nintendo DS (v. Just Wimphof) aangewezen voor het verrichtingsonderzoek, was vorige week Nashville DS (v. Painted Black) tijdens de stamboekkeuring in Middenbeemster de merrie met de hoogste score, 85/90, en verdiende Newveniz DS 14 juli dus een uitnodiging voor de NMK. Newveniz DS beschikt over een hele fraaie voorhand en kreeg van de jury maar liefst 90 punten voor haar geweldige draf en galop.

Uit stam van Johnson TN

Met een score van 80 voor exterieur en 85 voor beweging kreeg ook Nadya ter Kwincke een uitnodiging voor de NMK. De vosmerrie is gefokt bij A.J.L. Slippens in Erp en staat geregistreerd bij Stal de Beukenvallei in Leende en bij Y.Horses in Kelpen-Oler. Toine Hoefs omschreef haar als een goed ontwikkelde merrie, die steeds opwaarts bewoog en een mooi gesloten manier van lopen liet zien. Daarbij beschikt ze tevens over een correct fundament. Nadya ter Kwincke is een dochter van Iconic B en is geboren uit D’Eerd ter Kwincke, een elitemerrie van Damon Hill. Op haar beurt een dochter van Roxane (elite pref prest sport v. Flemming). Roxane staat tevens te boek als de moeder van de KWPN-goedgekeurde preferente Grand Prix-dressuurhengst, Johnson. De voor het verrichtingsonderzoek aangewezen Louis ter Kwincke (v.Easy Game) komt ook uit dezelfde moeder als Nadya ter Kwincke.

Blikvanger

Met eveneens een score van 80 voor exterieur en 85 voor beweging wist ook Nova SKL te overtuigen. Governor tekent voor het vaderschap van de zwarte merrie en moeder is Beautiful Girl (elite sport prok D-OC (v. Osmium). Zij is uitgebracht in de Intermediair II-dressuur. Nova SKL is een mooi opwaarts gebouwde merrie met veel front. Zowel haar draf, galop als houding vielen heel positief op en leverden 85 punten op. De goed ontwikkelde blikvanger is gefokt en staat geregistreerd bij SKL Dressage in Amsterdam.

Opwaarts gebouwd

Ook Nanouk heeft een uitnodiging voor de NMK gekregen, wel onder voorbehoud in haar geval, want de dochter van Fürst Wilhelm is een register A-merrie en moet nog aan voorwaarden voldoen. Nanouk is gefokt bij R.J.M. Kauffeld-Jansen in Ede. De vosmerrie staat geregistreerd bij N. de Bruijn-van Witteveen in Koekange. Als moeder van Nanouk staat de elitemerrie Firalda (v.Oscar) genoteerd. In de merrielijn komen we meerdere Grand Prix-dressuurpaarden tegen alsmede verschillende veilingveulens. Hoefs: “Deze merrie staat voldoende in het rechthoeksmodel, is daarbij mooi opwaarts gebouwd en zo beweegt ze dan ook.” Met een score van 80 voor exterieur en 85 voor beweging liet de merrie zonder meer een goede indruk achter.

Drie merries met 80/80

Drie merries vielen net buiten de boot qua uitzending naar de NMK, maar zijn met scores van 80 voor zowel exterieur als beweging nog zeker het vermelden waard. Daaronder Next-Star SVL van f/g S. van Lagen-Stooker en mede geregistreerd bij L. Waterreus in dezelfde plaats. Next-Star SVL is een dochter van Dreamboy uit Utopia-Star (elite pref prest v. Wolkentanz). Een lang gelijnde merrie met een mooi front en drie hele fijne gangen. Nava is gefokt bij S.N. Lems in Leiden en staat geregistreerd bij R. Dudley in dezelfde plaats en Y. Kaptein uit Hazerswoude Dorp. Nava is een dochter van For Romance en komt uit de sportmerrie Daimy (v.Florencio). In de moederlijn komen we meerdere goede sportpaarden tegen. Bij deze lang gelijnde donkerbruine viel vooral de galoppade heel positief op. De mooi gemodelleerde Special Donna ter Ille (v.Sir Donnerhall) beschikt over drie goede basisgangen. Zij staat geregistreerd bij C.A. op ’t Hoog in Moergestel. Haar moeder is Tuschinski-dochter, Barina-Peternella.

Bron KWPN