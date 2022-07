Isa van de Marbohoeve (Julius 486) kampioen in Garijp

Zaterdag 23 juli liep Isa van de Marbohoeve Ster (Julius 486 x Time 398) znaar het algemeen kampioenschap op de fokdag van KFPS fokvereniging Ta it Bihâld te Garijp. De vierjarige merrie, gefokt en in eigendom van dhr. E. Ludolphie uit Kollumerpomp, had aan het einde van de dag nog de meeste ‘go’ en kreeg daarmee het belangrijkste erelint omgehangen.

Jeugdkampioenschap

De tweede dag van de fokdag van Ta it Bihâld begon al goed met een eerste premie voor de kampioen merrieveulens 2021, Rens fan ‘e Horne Zathe (Tiede 501 x Norbert 444). Het enter, gefokt en in eigendom van L. de Boer uit Stiens, kreeg als enige in haar rubriek een eerste premie en mocht daardoor s’middags om het jeugdkampioenschap strijden tegen de enige twenter met een eerste premie; Mariëlle út de Westereen (Ulbrân 502 x Tsjalle 454 ) gefokt en in eigendom van Mts. A.F.P.W Kamminga uit Westereen. Er werd gekozen voor de modernst gebouwde merrie en dit was volgens de jury Rens fan ‘e Horne Zathe, die daarmee haar kampioensstatus prolongeert.

Tjipke (Teun 505) en Troefke (Boet 516) beste veulens

Van de vijf hengstveulens die een dag eerder werden beloond met een eerste premie, mochten er twee vandaag zich nogmaals laten zien. Tjipke M.K. (Teun 505 x Ielke 382), gefokt en in eigendom van M. Kommerij uit Buitenpost, en Tjalling út de Westereen (Wibout 511 x Arjen 417), gefokt en in eigendom van Mts. A.F.P.W Kamminga uit Westereen, lieten zich beiden goed zien in de grote baan en werden geprezen om hun luxe en rastype. ‘Het zit hem in de kleine details’ vertelde Piet Bergsma het in grote getale aanwezige publiek. Het was uiteindelijk de jonge Teun 505 nakomeling die er met de kampioenstitel vandoor ging.

Bij de merrieveulens werden er vrijdag zes eerste premies uitgedeeld, waarvan er vier veulens zich in het kampioenschap nogmaals mochten presenteren. Het waren uiteindelijk Troefke fan Beintemahûs (Boet 516 x Jehannes 484) en Veerle (Ulbrân 502 x Tsjalle 454), gefokt en in eigendom van Dhr. Schaafsma uit Damwoude, die overbleven om te strijden om de hoogste eer. ‘De jonge dames staan beide goed in het rastype’, aldus Piet Bergsma ‘en de jury verwacht dan ook dat de fokvereniging hier in de toekomst fijne fokmerries aan zal hebben.’ Maar het was de parmantige Troefke die vol zelfvertrouwen naar het kampioenschap draafde. ‘Een kroon op ons eigenwijze werk’, lachte de trotse fokker en eigenaresse Jantina de Boer uit Sibrandahûs.

Lieke R.R. (Markus 491) beste driejarige

Met maar liefst 17 sterren bij de driejarige merries, waaronder zeven met een eerste premie, kan gesproken worden van een sterke groep. Van de zeven eerste premie stermerries zijn er twee afstammelingen van Tiede 501, waarmee de zoon van Alwin 469 weer goede zaken doet. Toch waren het nakomelingen van Markus 491 en Tjebbe 500 die uiteindelijk overbleven in de kampioensring s’middags. De rassige Lieke R.R. (Markus 491 x Tsjalle 454), gefokt door R. Reijenga uit St. Nicolaasga en in eigendom van L. Veenje-van der Lei uit Garijp, nam het op tegen de jeugdige Lutske H. (Tjebbe 500 x Alwin 469), gefokt door S. Haveman uit Burgum en in eigendom van Dhr. Piet Wijnterp uit Rottum. Ook hier ging het om details legde Piet Bergsma uit aan het publiek; ‘want beide merries kunnen goed bewegen en ontlopen elkaar niet zoveel in de draf.’ Uiteindelijk ging de kampioenstitel naar Lieke R.R., wat volgens de jury het meest complete paard was.

Vurige Isa houdt vol

Bij de vier jaar- en oudere merries werden in totaal negen eerste premies uitgedeeld en deze merries zijn dan ook uitgenodigd voor de Centrale Keuring in september. Vijf merries mochten zich nogmaals laten zien in de kampioensring, waaronder de kersverse zevenjarige Stermerrie Wilhemina van Dijkmania State (Eibert 419 x Sierk 326), die een dag eerder haar eerste premie toebedeeld kreeg. Het was deze nog jeugdige Wilhelmina die het reservekampioenschap op haar naam mocht zetten, maar ze moest Isa van de Marbohoeve (Julius 486) voor zich dulden die tijdens het kampioenschap van de oudere merries al liet zien genoeg vuur in zich te hebben om het uiteindelijk tot algemeen fokdagkampioen te schoppen.

