ISH keurt twee KWPN gefokte hengsten goed voor de Ierse fokkerij

Het Ierse sportpaarden stamboek ISH heeft dertien hengsten goedgekeurd voor de fokkerij. Twee van de hengsten zijn de KWPN gefokte paarden Ice Man (Amaretto x Lux Z) en Waldo van Dungen (Tolando van 't Riethof x Concorde). Ook hebben onder andere de topspringpaarden Uricas vd Kattevennen (Uriko x Cassini I) en Scuderia 1918 Tobago Z (Tangelo van de Zuuthoeve x Mr. Blue) hun dekbrevet in Ierland gekregen.

Ice Man is gefokt door Wim van der Vorm en komt uit de Holsteinse merriestam 318D1. Onder Braden James sprong de hengst tot op 1.50m niveau, nu is hij actief onder de Ier Conan Wright. Hij werd onlangs zesde in de GP voor U25 ruiters in Lichtenvoorde.

De 20-jarige Waldo van Dungen, gefokt door de familie Wolters in Groningen, liep tot en met 2016 in de internationale springsport. De hengst was geruime tijd in eigendom van stal Nijhof en werd nog door de Nederlandse ruiter Bjorn Egberink uitgebracht tot op 1.45m niveau. Zijn laatste bereider was de Britse Laura Mantel. De hengst is goedgekeurd op basis van de internationale resultaten van zijn nakomelingen zoals de 1.60m paarden Hello William en Arena UK Winston. Waldo bracht ook twee 4* eventers.

Verder hebben de internationale springhengsten Bingo Ste Hermelle, Bonmahon Master Blue, Chacco’s Charlie PS, Chaclot, H5 Ganesh Hero Z, Phil v/d Wezelse Heihoeve, Button Sitte en Carrabis Z hun (definitieve) goedkeuring gekregen.

Bron Horses.nl/Horse Sport Ireland