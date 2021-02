Itoki de Riverland ‘Champion des Étalons’ 2021

Saint-Lô stond twee dagen in het teken van Salon des Étalons van het Selle Français. In de rubrieken voor hengsten vanaf drie tot en met negen jaar, konden de springpaarden hun kwaliteiten tonen. Bij de driejarigen werd Itoki de Riverland (Candy du Natual x Action Breaker) de kampioen. Verder waren er kampioenen van Vagebond de la Pomme, Casco Bay, Glock's London en Flipper d'Elle.

Itoki de Riverland was één van de twaalf hengsten Mickaël Varliaud van stoeterij De Riverland aan de keuring had. De voshengst scoorde bij het vrijspringen 16.50/20. Hij is een zoon van de populaire Candy de Nantuel (v. Luidam) die internationaal springt onder Penelope Leprevost. Moeder Dirka de Riverland (v. Action Breaker) is een halfzusje van de internationale springpaarden Quento Sange (v. Cento) en de volle broers Bridge en Bresil de Riverland (v. Canturano).

Ginko du Rouet kampioen vijfjarigen

Bij de vierjarige hengsten werd geen klassement opgemaakt. Wel bij de vijfjarigen. Hier werd Ginko du Rouet (Vagabond de la Pomme x Ogano Sitte) de kampioen. De hengst won afgelopen najaar ook al zilver op de Franse kampioenschappen in Fontainebleau bij de vierjarige springpaarden. Hij komt uit dezelfde stam als Baloubet du Rouet.

Fancy de Kergane bij de zesjarigen

Fancy de Kergane (Casco Bay x Cor de Hus) werd kampioen bij de zesjarigen. Hij is een van de weinige kinderen van Laura Krauts 1,60m-paard Casco Bay. Casco Bay overleed in oktober door de gevolgen van een liesbreuk.

Zoon van Schöders Glock’s London

Een zoon van Glock’s London, El London King, werd gekroond als kampioen bij de zeven- en achtjarige hengsten. De hengst is gefokt door Nelson Pessoa en komt uit de 1,60m-merrie Pandora E.G.P. van Kannan. De merrie bracht van Canturo de goedgekeurde hengst Ze Carioca. Deze hengst loopt internationaal op 1,45m-niveau.

Romando de l’Abbaye

Ook bij de negenjarigen viel een titel te behalen. Deze ging naar Romando de l’Abbaye (Flipper d’Elle x Diamant de Semilly). Onder de Zwitserse Aurelia Loser sprong de hengst tot op 1,55m-niveau. Het afgelopen jaar was hij te zien onder Manon Geismar Bonnemains. Zijn moeder is een volle zus van Niack de l’Abbaye (v. Diamant de Semilly) die onder meer onder Cassio Rivetti op het hoogste niveau sprong.

Bron L’Eperon