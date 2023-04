De jaarlijkse hengstenshow van De Wiemselbach staat gepland op zondag 23 april. Vanaf 14.00 uur worden in Oud Ootmarsum zowel hun gerenommeerde verervers als spraakmakende nieuwe talenten gepresenteerd. Naast nakomelingen van hengsten als Donthargos, Corlou en Lord of Farming zal ook het nieuwe talent Agino Z getoond worden, waarmee alle ingrediënten aanwezig voor een interessante middag.

De Twentse hengstenhouderij en sportstal heeft haar waarde bewezen dankzij topverervers als Numero Uno (v.Libero H), Van Gogh (v.Numero Uno) en Ustinov (v.Libero H). Deze onderscheiden springpaardenleveranciers worden tijdens de hengstenshow aan het publiek getoond en krijgen gezelschap van diverse nakomelingen en andere spraakmakende talenten van familie Horn. Stempelhengst Numero Uno is nog steeds vers beschikbaar voor de fokkerij.

Toptalenten

Onder Caroline Müller vallen meerdere jonge hengsten van De Wiemselbach zeer positief op in de sport. Zo maakt de Balou du Rouet-zoon Lord of Farming veel indruk in de jonge paardenwedstrijden en was de eveneens zeer beloftevolle Corlou (v.Cornet Obolensky) het afgelopen jaar succesvol in de internationale springsport. Van beide toptalenten worden op de hengstenshow veulens getoond.

Ook de Don Diarado-zoon Donthargos timmert hard aan de weg in sport en fokkerij, en van hem worden eveneens veulens verwacht op zondag 23 april. De nieuwste aanwinst van De Wiemselbach, de vijfjarige Agino Z (Aganix du Seigneur x Cumano), zal uiteraard ook zijn opwachting maken tijdens de hengstenpresentatie. Daarnaast wordt het een weerzien met onder meer de Connor-zoon Connect, die een sterke indruk maakt met zijn nakomelingen, en de succesvol presterende Cornet Obolensky-zoon Kensington ES.

Beste bloedlijnen

Al met al beschikt De Wiemselbach over een waardevol hengstenbestand waarin de beste Europese bloedlijnen verankerd zijn. De hengsten en hun nakomelingen worden tijdens de show vakkundig toegelicht, waardoor de fokkers nog beter in staat zullen zijn de juiste partner voor hun merrie(s) te kiezen. Dat alles tezamen met Twentse gezellig- en gastvrijheid zorgt voor een middag om niet te missen. Zondag 23 april, vanaf 14.00 uur, De Mors 69 in Oud Ootmarsum.