Jameson RS2, Jheronimus en Jason aangewezen via Pavo

Over de aanwijzing van de onder Franka Loos als 6e in de Pavo Cup (twee keer 84,5 punten) geëindigde Jason zei Bert Rutten bij de aanwijzing: “Veel predikaten in de moederlijn. Een bergop gebouwde hengst, zijn stap heeft veel ruimte en is actief, in draf toont hij al vermogen tot dragen en sluiten. De galop is extra.” Het commentaar van Grand Prix-jurylid Mariëtte Sanders-Van Gansewinkel die de finale beoordeelde, was iets anders. Zij had – naast dat ze Jason een zeer compleet dressuurpaard noemde – onder andere kritiek op de aanleuning, ze vond dat de zuiverheid van de stap bewaakt moest worden en in de linkergalop zou hij lichtvoetiger moeten.

Jheronimus

Over de aanwijzing van de onder Gerrel Vink als 9e geëindigde (85,4 en 83 punten) Jheronimus (Dream Boy x Jazz) zei Rutten bij de aanwijzing: “Een predikaatrijke moederlijn waaruit onder andere Bonzanjo en Tango komen. Een hoogbenige jeugdige hengst, lichtvoetig en met veel ruimte in galop. Hij laat al vermogen tot sluiten zien.” Sanders-Van Gansewinkel zei hierover: “De stap is voldoende zuiver en door het lijf. De draf is ruim, zou wat meer kracht mogen hebben. De galop zou wat meer naar boven gesprongen mogen worden. Je ziet daar z’n jeugdigheid.”

Qua bloed – Jheronimus (Dream Boy = Vivaldi x Ferro x Jazz x Contango x Amor) en Jason (Johnson = Jazz x Flemmingh x Negro x Wisconsin x Amor) – brengen de twee weinig nieuws onder de zon.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl