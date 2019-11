Jameson RS2 niet onoverwinnelijk: Johnny Depp op kop in HC Kronenberg

In de klasse M was het weer een strijd tussen de kemphanen van de PAVO Cup, en opnieuw ging Johnny Depp (v.Bordeaux) er met de overwinning vandoor. Johnny Depp kreeg zelfs een tien toegekend en kreeg daarnaast slechts één 8.5 en voor de rest alleen maar 9.5-en. Met slechts één punt verschil won Johnny Depp het van Jameson RS2 (v.Blue Hors Zack) en werd de top van het klassement compleet gemaakt door Joop TC (v.Ravel) en Just Wimphof (v.De Niro).

Het werd een spannend duel tussen Johnny Depp en Jameson RS2. Waar Johnny Depp een tien voor de draf kreeg, kreeg Jameson RS2 een tien voor de galop en beiden kregen 9.5-en voor harmonie en aanleg. De winst werd net als in het Z/ZZ-Z door de stap beslist. Johnny Depp kreeg een 8.5 voor de stap en omdat Jameson RS2 net iets minder ruimte in de stap vertoonde, kreeg deze een 8.0. Met 94 punten won Johnny Depp met Renate van Uytert-van Vliet voor Jameson RS2 en Marieke van Putten die 93 punten scoorden. De jury kwam superlatieven tekort voor de draf van Johnny Depp en genoot van alle onderdelen van de proef van de Bordeaux-zoon.

Joop TC en Just Wimphof

Hoewel de twee kemphanen Johnny Depp en Jameson RS2 de strijd om de eerste en tweede plek voerden, kwam Joop TC toch dichtbij de twee in de buurt. Onder het zadel van Dinja van Liere toonde de hengst veel zweefmomenten, tact en souplesse en werd zijn draf gewaardeerd met een 9.0. Een totaal van 90 punten bezorgde de hengst een mooie derde plaats. Just Wimphof en van Uytert-van Vliet eindigden met 87 punten als vierde achter Joop TC en blonk volgens de jury uit in souplesse en zweef-moment.

Bekijk hieronder de proef van Johnny Depp:

Bron: Horses.nl