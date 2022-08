Jan en Willem Greve’s Salsalien nationaal veulenkampioen springen

Het kampioensveulen van de springpaarden komt uit de stallen van Jan en Willem Greve uit Haaksbergen. Na een spannende kampioenskeuring, nam het elegante en atletische merrieveulentje Salsalien het kampioenslint in ontvangst.

Cor Loeffen, Stan Creemers en Nelle Bijlsma beoordeelden de springveulens op de Nationale Merriekeuring. Ze selecteerden dertien correcte en atletische veulens voor de kampioenskeuring. Jan en Willem Greve fokten Salsalien (Mees vd Watermolen uit La Selien keur EPTM-spr van Comme Il Faut) uit hun succesvolle stam, het aansprekende merrieveulen ontving vandaag de titel. “Dit veulen beweegt heel lichtvoetig met veel souplesse, ruimte en gedragenheid”, is Cor Loeffen enthousiast. “Ze beschikt over een aansprekend front en een mooie merrieopdruk.”

Beste hengstveulen

De reservekampioen was het beste hengstveulen, de royaal ontwikkelde Douglas-zoon Springsteen VDL (Douglas uit Be Helena keur pref prest IBOP-spr van Chin Chin) van de VDL Stud uit Bears. Hij komt uit dezelfde moeder als de goedgekeurde hengsten Freeman VDL en Oxford VDL. “Dit veulen is zeer rijtypisch, langgelijnd en goed ontwikkeld. Het valt op dat dit veulen erg lichtvoetig beweegt.”

Sopheline

Jan en Willem Greve fokten ook het veulen dat derde werd in dit kampioenschap. Sopheline (Chacco Blue uit Selien ster pref prest van Mermus R) is nauw verwant aan kampioene Salsalien, een kleindochter van Selien. “Dit veulen is heel royaal ontwikkeld met veel schoft en een goede croupevorm. Vooral de balans, lichtvoetigheid en gedragenheid in de galop zijn pluspunten.”

Kampioen springveulens Salsalien. Foto: Jacquelien van Tartwijk

Bron: KWPN