Jan van Malestein (76) overleden

Jan van Malestein - bekend fokker van Gelderse paarden - is op 76-jarige leeftijd overleden. Van Malestein was in 2016 Fokker van het Jaar bij de Gelderse paarden. Zijn Jane-paarden staan in binnen- en buitenland goed bekend, als menpaarden, maar ook in de dressuur en het springen.

Een bekend fokproduct van Malestein is Dandy Jane (v. Special D). Zij werd als vierjarige reserve-kampioen Gelders paard bij de (voorlopig) keur- en elitemerries. In 2015 wint ze het KWPN Kampioenschap Jonge Menpaarden en wordt ze afgevaardigd naar het WK Jonge Menpaarden in Hongarije. In 2019 wordt de merrie genomineerd voor de titel KWPN paard van het jaar.

