Jan Vonk uitgeroepen tot Fokker van het Jaar Gelders Paard

Als er één fokker vandaag de titel Fokker van het Jaar had verdiend, was het Jan Vonk wel. Zijn veulens streden om de titel en de merries Joanne Rona (v. Alexandro P) en Kimberly (v. Koss) deden et goed bij de vier tot en met zevenjarigen. Hoe toevallig is het dan, dat er al enkele weken geleden al was besloten dat hij dit jaar deze titel in ontvangst mocht nemen. Een grote verrassing voor de fokker uit Goudriaan.

Jan Vonk levert al jaren topnummers op de keuringen van het Gelders Paard. Maar zijn fokproducten doen het ook goed in de dressuur-en vierspansport. Zo rijdt Sabrina Melotti de opvallende schimmel Highlight in het Z1 en gebruikt Mark Weusthof de ruin First One in zijn vierspan.

Vaak stammen deze fokproducten af van de van de Factor-dochter Rona, waar het voor hem allemaal mee begonnen is. “Met Rona hebben we diverse tuigpaardveulens gefokt waarna ik, nadat ik Alexandro P had gezien, ben overgestapt op het Gelders Paard. En dat heeft ons veel gebracht. Ook heb ik gefokt met de Wellington-dochter Michaella, waarvan vandaag de Koss-dochter Kimberly in de baan kwam. Ik was al heel trots op de twee veulens die tegen elkaar moesten strijden in de kampioenskeuring, en ook de nummer twee bij de merrieveulens komt uit onze stam. Maar dat ik Fokker van het Jaar zou worden, was echt een complete verrassing. Best knap als je bedenkt dat we hier een boerderij hebben, en ik dus de hele tijd thuis ben. Mijn vrouw Hermineke zat in het complot. Prachtig om die paarden zo bij elkaar te zien.”

Bron KWPN