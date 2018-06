Jappeloup TN beste vierjarige in Geesteren

De donkere vos Jappeloup (Calvaro Z x Heartbreaker, gefokt door Wilfried Nijhof uit Haaksbergen), die eind mei in Tubbergen de tweede plaats behaalde, won onder Zoï Snels met 25,5 punten.

Mooie punten

Justice HL, gefokt door Corry Dolstra uit Steggerda en in eigendom van De Wiemselbach, behaalde onder Caroline Müller in de eerste ronde de hoogste punten. De voorzichtige verrichtingstopper kreeg een 8,3 voor het springen en een 8,5 voor de rijderij van juryleden Paul van Haarlem in Nella Bijlsma. In de finaleronde op het hoofdterrein begonnen de beste 15 vierjarigen qua score weer op nul, en daarin sprong Justice HL naar de tweede plaats. “Justice HL is een heel fijn paard, die goed door het lijf springt en veel mogelijkheden heeft. In de eerste ronde sprong hij nóg overtuigender maar ook hier op de hoofdpiste konden we mooie punten aan hem kwijt, namelijk een 8,2 voor het springen en een 8,3 voor de rijderij”, sprak jurylid Nella Bijlsma.

Nog twee hengsten

Ook de goedgekeurde hengsten Joint Venture van fokker Jan van Kooten uit Montfoort met Sonja Vlaar en Je Suis Equus Tame (v. Qlassic Bois Margot) met Steven Veldhuis zaten bij de top van het klassement. Zij eindigden in de finale als derde en achtste. “Joint Venture is een fantastisch springpaard, die zeker in de tweede ronde met veel gemak springt. Ook Je Suis Equus Tame maakte beide rondes een goede indruk, hier op het hoofdterrein moest Steven er nu iets meer aan rijden”, aldus Bijlsma.

15 deelnemers halve finale

Beste merrie was J. Coutinho (v. Harley VDL) met (mede)eigenaar Rink-Jan Dijkstra. Ze eindigden op de vierde plek met 24 punten. In totaal voldoen 24 vierjarigen aan de minimale eis van 21 punten. 15 van hen zijn aangemeld voor de Blom Cup-selectie en zijn daarmee verzekerd van een startplaats.

Bekijk de uitslag

Bron: KWPN.nl