Jardonnay VDL en Incognito leveren veulenkampioenen Nieuwleusen

Vandaag stond de Jonge Veulenkeuring in Nieuwleusen op het KWPN-programma. In totaal namen er 22 springveulens en 14 dressuurveulens deel aan de keuring, acht veulens ontvingen een uitnodiging voor de Nationale Veulenkeuring. Kampioen bij de springveulens was O Gesinklaer (v. Jardonnay VDL), bij de dressuurveulens stond Olivier (v. Incognito) aan kop.

Deze jongeveulenkeuring werd voor de tweede maal georganiseerd. Het jurycorps bestond uit juryvoorzitter Henk Dirksen, Arnold Kootstra en Floor Dröge.

Springveulens

Bij de springveulens bestond de kopgroep uit tien, waarvan vijf veulens een uitnodiging kregen voor de Nationale Veulenkeuring volgende week. De kampioen werd de Jardonnay VDL-zoon O Gesinklaer (uit Heliza elite EPTM-spr PROK D-OC van Baltic VDL) van fokker en oud-KWPN-inspecteur de heer Zandman uit Den Ham. Juryvoorzitter Henk Dirksen: “O Gesinklaer is een goed ontwikkeld en aansprekend veulen. Hij staat ruim voldoende in het rechthoeksmodel, beschikt over sterke bespiering en veel afdruk”.

“Ook de als tweede geplaatste is een aansprekend veulen met veel uitstraling.” Deze Orlov (Cohinoor uit Ajiry Fortuna elite IBOP-spr PROK van Quasimodo Z) is gefokt en in eigendom van Menko en Esla Jongeling uit Aduard. “Dit veulen is voldoende in het rechtshoeksmodel, heeft een hard fundament en toonde veel souplesse in zowel de draf als galop.”

De als derde geplaatste is de Zirocco Blue VDL-zoon Oliseh (uit Violetta stb van Indoctro, fokker J. Morsink en G.H. Morsink uit Wierden). Grootmoeder Olinda heeft internationaal Grand Prix gesprongen onder Todd Minikus. “Dit veulen moest qua model iets toegeven op zijn twee voorgangers, maar hij beweegt erg sterk met veel buiging in de gewrichten in zowel de draf als galop. Een heel goed ontwikkeld veulen.”

Als vierde geëindigd is het langgelijnde en goed ontwikkelde Kallmar VDL-merrieveulen Orusa (uit Korusa stb van Flying Dream, fokker M.E. Bosman van de Most uit Slagharen). “Ze mist nog wat bespiering maar waardeert zichzelf erg op in de galop. Ze beweegt lichtvoetig met balans en changeert gemakkelijk.”

Het laatste veulen dat een uitnodiging voor de Nationale Veulenkeuring in ontvangst mocht nemen was Oroccalavsca Fortuna, een nakomeling van Berlin (uit Iroccalavsca Fortuna ster van Zirocco Blue VDL, fokkers S.J.A. Haarman en P. & A.M. Rinkes-Tjeenk). “Ook dit was een heel aansprekend, ontwikkeld en sterk veulen. Ze moest qua beweging iets toegeven op haar voorgangers”, aldus Henk Dirksen.

Dressuurveulens

Bij de dressuurveulens zijn uit de kopgroep van vijf veulens, drie veulens uitgenodigd voor de Nationale Veulenkeuring. Als kampioen mocht het hengstveulen Olivier zich opstellen, een zoon van Incognito (uit Folana voorl. keur PROK van Ampère, fokker A. Rijpa uit Lieveren). Henk Dirksen: “Een heel aansprekend veulen, met een goed gevormde voorhand en een goed dressuurmodel. Hij liet zich zowel in de eerste ronde als de kampioensronde heel goed zien en beschikt over een lichtvoetige manier van draven.”

De nummer twee was Olympus SNW, een zoon van Totilas (uit Havidella elite EPTM-dres PROK van Vivaldi, fokker A. Breman-van Dalfzen uit Mastenbroek). “Qua souplesse moest zij iets toegeven op de kampioen maar ze beschikt over een sterke bovenlijn en een goed dressuurmodel.”

Het derde en laatste veulen dat werd uitgenodigd voor de Nationale Veulenkeuring is één van de twee Fergusson-nazaten uit kopgroep: Orange Crush (uit Hasara-Maria M voorl. keur van Bretton Woods, fokker R.M. Vermunt Jr. en H.D. & AMP.J. Bruinier-van den Ham). “Eveneens een heel aansprekend veulen met uitstraling, veel houding en ze beschikt over een mooi voorbeengebruik”, besluit Henk Dirksen.

Bron: KWPN / Horses.nl