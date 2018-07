“Als ik ooit een goedgekeurde hengst fok dan is deze het”, zei Jas tegen zijn dochter Carla toen Rousseau geboren was en zo geschiedde. Rousseau werd verkocht op de Veulenveiling Prinsjesdag aan de heer Jan Lamers en wijlen Adriaan van der Goor. Op de KWPN Select Sale werd hij verkocht aan Hilltop Farm en Nicolette van Leeuwen stapte in het zadel. Als vierjarige liep de hengst naar de overwinning in de PAVO Cup waar hij door meerdere gastruiters met de ultieme 10 wordt beloond. Als vijfjarige gooide Rousseau hoge ogen op het WK Jonge dressuurpaarden in Verden waar hij een zilveren medaille omgehangen kreeg. In datzelfde jaar schitterde Rousseau weer in de PAVO Cup. Rousseau is tot Grand Prix niveau afgericht, maar de sport blijft vanaf dat moment buiten beschouwing.

Succesvol in de fokkerij

Vanwege de grote vraag door de fokkers naar Rousseau verbleef de hengst enkele jaren in Nederland. Drie jaar op rij levert Rousseau de kampioen van de KWPN Stallion Show, een prestatie die nooit meer geëvenaard is. Zijn zoon Blue Hors Zack heeft in Denemarken een stempel op de fokkerij gedrukt en loopt op het hoogst mogelijke niveau in de dressuursport. Hij maakte het afgelopen jaar een flinke opmars en lijkt komend seizoen in de race voor een Deense teamplaats.

Successen naast Rousseau

Jas Haak fokte niet alleen Rousseau. Uit de moederlijn van Rousseau komen meerdere keurings- en sportpaarden. Drie nakomelingen presteren in de Z2 dressuurring en Nirvana (v. Jazz) loopt in de United States Grand Prix dressuur met Mark Carter. Ook Picobello (v. Ferro) is met Emily Ward-Hansen Grand Prix dressuur geklasseerd.

Naast deze bekende foklijn van Jas Haak fokte hij ook met Tresor T (v.Weltmeyer). Hier kruiste Jas de merrie met zijn eigen hengst Rousseau en dat bleek meteen een schot in de roos. Zapatero loopt met Anke Unger succesvol Grand Prix in Duitsland.

Nog een noemenswaardig paard is de stermerrie Golden Girl (v. Uphill) die met Petra Verschuren in het ZZ- zwaar uitkomt. Deze merrie werd later op de centrale keuring elite verklaard.

Met de elite preferente merrie Selusiena (v. Ferro) staat Jas te boek als de fokker van fijne keurings- en sportpaarden, waarbij de Lupicor-dochter Zelusiena de meest opvallende is met haar internationale springprestaties in Amerika. Ook leverde deze merrie een tweede bezichtigingshengst in Grand Charmeur.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl/KWPN Zeeland