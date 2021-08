Jehannes-dochter uit Elza Maaike fokdagkampioen in Harich

Na twee prachtige fokdagen was de driejarige Gerritje E van de Noeste Hoeve Ster (v. Jehannes 484) de imponerende fokdagkampioen bij fokvereniging It Fryske Hynder. De sterk bewegende twenter Janne fan Synaeda (v. Omer 493) werd reservekampioen.

Pieter en Tiety Okkema waren al eens KFPS fokkers van het jaar, fokten een Centrale Keuringskampioen en een stamboekhengst; Rommert 498. Op de verjaardag van Tiety Okkema werd hun Gerritje E van de Noeste Hoeve (Jehannes 484) fokdagkampioen in Harich. “Geweldig” reageert Pieter. Gerritje werd donderdag al met lovende woorden op kop geplaatst in haar rubriek. “Royaalgelijnde, hoogbenige merrie die goed stapt” aldus Sabien Zwaga. “Ze draaft met veel gedragenheid, en blijft dat ook constant doen.” Pieter Okkema fokte Gerritje uit oud CK-kampioene Elza Maaike v.d. Noeste Hoeve Model Sport AA (Norbert 444).

Kampioenschap driejarige merries

Gerritje werd eerder op de middag ook al uitgeroepen tot kampioen van de driejarige merries. In de kampioensring van de driejarige merries liep, naast Gerritje, nog een Jehannes 484-dochter met een legendarische moeder: Hiltsje fan Klaeiterp werd door Hans de Vries gefokt uit Wealtsje A. Model AA (Teeuwis 389). Hiske fan Galinga State (Jurre 495 x Tsjalle 454) van de familie Oosterhaven, Hester fan Hylpen (Markus 491 x Wierd 409) van familie De Vries-Bakker en Glory fan ’t Surcher-Oord (Tsjalle 454 x Jasper 366) van R. Alkema completeerden het vijftal driejarige eerste premie-merries die waren uitgenodigd. De jury had tijd nodig om de paarden te beoordelen omdat de verschillen heel klein waren. “Wat een kwaliteit” zei Sabien Zwaga. Voor de juryleden gaf de gedragenheid in draf en de resolute stap van Gerritje E van de Noeste Hoeve de doorslag om haar kampioen te maken van de driejarige merries; de jeugdige en sterk gebouwde Hiske fan Galinga State van Geert Oosterhaven, die de fokkerij van zijn vader voortzet, werd de eervolle reservekampioene.

Jeugdkampioenschap

Het Jeugdkampioenschap ging tussen twee luxe enters en twee goed ontwikkelde twenters. Enter Mare fan de Lege Geaën (Jehannes 484 x Tsjerk 328) van de familie Fopma heeft een sprekend hoofdje en een lange hals. Stappen kan ze en in draf plaatst ze het achterbeen goed onder de massa. Magretha fan ‘e Sondelerdyk (Markus 491 x Andries 415) van de familie Eppinga stapte ook prima maar kon in draf volgens de juryleden iets meer op het achterbeen komen. De twee enters mochten de baan verlaten. De grootramige Lieke fan ‘e Oasterein (Ulbrân 502 x Tsjalle 454) van familie Langhout-Bos beschikt over ruime beweging waarbij het achterbeen goed aantreedt. Het Jeugdkampioenschap was echter voor een twenter dat uit een draagmerrie werd geboren in het jaar dat haar moeder fokdagkampioen werd in Blauwhuis. Anke Oosterbaan fokte kampioenstwenter Janne fan Synaeda (Omer 493) uit Syanke fan Synaeda Kroon AA (Stendert 447). “Ze mocht misschien meer ras uitstralen, maar in beweging is ze de beste van vandaag” aldus Piet Bergsma.

Kampioenschap vier jaar en oudere merries

In de kampioensring voor de vier jaar en oudere merries liepen tien paarden, zowel Ster-, Kroon- als een Modelmerrie die één ding gemeen hadden: ze konden stuk voor stuk uitstekend bewegen. Alle Stermerries en de Modelmerrie vielen na het drafrondje af en er bleven twee Kroonmerries over: Talina van de Marne Kroon Sport (Tsjalle 454 x Jasper 366) van Douwe van Foeken en Thirsa fan Jentsje´s pleats Kroon AA (Michiel 442 x Rindert 406) van Jentsje de Groot. ‘Talina is een jeugdige merrie die met veel veer en actie stapt,’ aldus Piet Bergsma,’Thirsa kan gruwelijk goed draven maar mocht in stap meer activiteit laten zien.’ Met die woorden werd Talina van de Marne kampioen van de vier jaar en oudere merries; Thirsa stond opgesteld als de reservekampioen.

Bron: Phryso.com / Horses.nl