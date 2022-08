Jens Klöppel nieuwe ruiter van Holsteiner Verband hengsten

Jens Klöppel, een ervaren trainer en succesvol springruiter, is aangetrokken om de Holsteiner Verband-hengsten in Elmshorn te trainen. De 48-jarige Klöppel komt per 1 oktober 2022 officieel in dienst bij het Verband. De geboren Brandenburger werkte de laatste jaren op de Erlenhof van Johann Klindworth in Elsdorf en hield zich voornamelijk bezig met de opleiding van jonge springpaarden.

In het springzadel kan Jens Klöppel bogen op successen bij zowel de jonge springpaarden als in de internationale sport. Hij werd onder meer tweede in de Grote Prijs van de Braunschweig Löwen Classics en vierde in de Grote Prijs van Nörten-Hardenberg met de zelf opgeleide Carino (v. Capital).

Directeur Sebastian Rohde is verheugd dat het team in Elmshorn nu compleet is met Jens Klöppel: “We hebben twee uitstekende grooms en twee jonge, getalenteerde rijders aan Jens’ zijde. De opleiding van de hengsten is dus zeer goed verzekerd.”

Bron Holsteiner Verband