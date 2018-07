Jenssen VDL levert springkampioen en twee Daily Diamonds vooraan

De gehele kopgroep van de springveulens mag Friesland vertegenwoordigen in Ermelo. Uit zijn eerste jaargang leverde Jenssen VDL de kampioen, het merrieveulen Nersinaa (uit Idersinaa keur IBOP-spr van Bubalu VDL) van fokker Sietse van der Meer. “Een heel elegant merrieveulen dat iets langer gelijnd zou mogen zijn, maar zich keer op keer opwaardeert in galop. Ze heeft daarin veel balans, afdruk en lichaamsgebruik.”

Dakar VDL en Harley VDL

Ze verwees daarmee het royaal ontwikkelde merrieveulen Niholivia VDL (Dakar VDL uit Holivia VDL ster van Zirocco Blue VDL) van de VDL Stud naar de tweede plaats. “Een sterk gebouwd, charmant veulen die met veel balans galoppeert.” Als beste hengstveulen werd de Harley VDL-zoon Narcos T (uit Nikita elite sport-dres PROK van Indoctro) van fokker Geert Talsma derde, dankzij zijn elegante model en fijne galop. Bijna de gehele kopgroep bij de veulens werd gevuld door zonen en dochters van VDL-hengsten.

Twee Daily Diamonds

Bij de dressuurveulens kwamen twee nakomelingen van Daily Diamond aan kop. Het hengstveulen Nalantho (uit Valantha stb PROK van Goodtimes) van fokker Maatschap Groenhout/Post uit Jistrum won de strijd. “Dit veulen is een echte showbink! Hij heeft veel ras en uitstraling, een goede stap, en in draf kan hij heel goed schakelen en behoudt hij altijd goede tact. Ook in galop heeft Nalantho veel lichaamsgebruik en souplesse.”

Merrieveulen Nieni (uit Gevieni elite EPTM-dres d-oc van Florencio) van K. Reitsma uit Siegerswoude pakte de tweede plaats en tevens NVK-ticket. “Ook een heel compleet veulen, met veel souplesse in beweging.”

Uitslag

Bron: KWPN