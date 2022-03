Jeroen Witte en Madeleine Cotterell benoemd tot KWPN fokkerijraadslid

Het KWPN heeft twee nieuwe fokkerijraadsleden dressuur benoemd. Jeroen Witte is voor Zuid-Holland benoemd tot het nieuwe fokkerijraadslid. Hij volgt Luuk van Rijn op, die nu aftredend is. Voor Noord-Nederland is dat Madeleine Cotterell. Zij volgt Lars Wever op die vorig jaar is afgetreden.

Jeroen Witte is natuurlijk geen onbekende in de paardenwereld. Hij is al jarenlang zeer succesvol in het keuringsklaar maken van zowel merries als hengsten. Samen met zijn partner Emmelie Scholtens runt hij Trainingsstal Witte Scholtens in Gorinchem. Dat doen ze vanaf de locatie van Ad Valk Dressage, die ook de eigenaar is van Emmelies huidige toppaard Desperado N.O.P (Vivaldi uit Sarita elite pref prest D-OC van Havidoff, fokker familie Andeweg uit Randwijk), waarmee ze vorig jaar in het Olympisch kader was opgenomen.

“Ik vind het mooi dat ik voor deze functie ben gevraagd. Mijn eerste vergadering is in maart. Het lijkt mij een leuke uitdaging”, reageert Jeroen enthousiast. “Ik heb nog niet eerder een functie binnen het KWPN gehad, maar wil graag mijn ervaring delen binnen de Fokkerijraad, en daarnaast de geluiden van collega-stallen laten horen. Er zijn langs de kant altijd heel veel meningen, maar het is ook noodzakelijk om daar iets mee te doen. Dus niet alleen maar te roepen.”

Jeroen en Emmelie kopen jaarlijks enkele veulens. “Ook investeren we in jonge paarden. We zijn eigenlijk heel veelzijdig bezig: van veulen tot Grand Prix-paard. We hebben veel ervaring vanuit de sport en keuringen. Die input is deel ik graag in de Fokkerijraad.”

Madeleine Cotterell

Het andere nieuwe gezicht binnen de Fokkerijraad is Madeleine Cotterell. Met haar partner Henk Bruijns werd ze in 2019 Fokker van het Jaar van de regio Noord-Holland. Ze fokten onder meer de Lichte Tour-paarden Grace of Rose (Jazz uit C’est une Rose ster voorlopig keur PROK van Krack C) en I Am (Skovens Raphael uit Coosje elite pref prest EPTM-dres PROK van Johnson) en de Grand Prix-paarden Vanegro (Negro uit Relexa elite pref prest sport-dres PROK van Flemmingh), Winnetou (Redford uit Sinomia elite prest PROK van Royal Diamond) en de NRPS goedgekeurde hengst Karolus van Wittenstein (Krack C uit Roos pref prest sport-dr van TCN Partout). “Per jaar fokken we meestal twee tot vijf dressuurveulens. Komend jaar verwachten we veulens van So Perfect, Fontaine TN, Next Pitch en Vivaldos. Ik vind het ontzettend leuk en eervol dat ik als fokkerijraadslid ben gevraagd”, zegt Madeleine.

Ze werkte in het verleden als advocaat in Amsterdam. In die periode kwam ze in De Beemster op stal staan bij Jacatra BV. Daar leerde zij haar huidige partner en vader van haar twee zoons kennen. “We zijn inmiddels ruim 22 jaar bij elkaar. Toen ik hem leerde kennen was hij net met de fokkerij begonnen en had hij een paar veulens gekocht en zo zijn we er samen ingegroeid.” Madeleine is daarnaast ZZ Licht-jurylid, geeft les en traint haar eigen paarden. “Juist die afwisseling is heel leuk en boeiend. Zo zie en proef je van alle facetten iets. Vroeger ervaarde ik de fokkerij echt als een aparte wereld. Sport en fokkerij vloeien tegenwoordig naar mijn idee veel meer in elkaar over. Gelukkig, want we hebben elkaar natuurlijk nodig. Het moeten elkaars verlengstukken zijn. Ik draag de fokkerij een warm hart toe en hoop dat we tot in lengte van dagen vooral veel sportief plezier kunnen hebben van de paarden die we fokken, rijden en trainen. Daarvoor moet je in de hele breedte goede keuzes en beslissingen maken, zowel als fokker als vanuit het stamboek. Als ik daarover mee mag denken, en een stem mag geven aan collegae fokkers, doe ik dat met veel plezier!”

