Jeugd heeft de toekomst: Herre 524 wint Algemeen Kampioenschap

Een mooie verrassing op de Friese Hengstenkeuring 2022. Het Algemeen Kampioenschap ging naar de net vierjarige Herre 524 (Nane x Reinder). "Een atletische hengst die heel constant presteerde, met veel balans en lichaamsgebruik" aldus voorzitter van de Hengstenkeuringsjury Sabien Zwaga. Jehannes 484 werd algemeen reservekampioen.

De kampioen was de verrassing van de dag. Hoewel de oudere hengsten Jurre 495 en Jehannes 484 zich met veel afdruk en regelmaat lieten zien, koos de jury voor de jeugd. Herre is pas afgelopen november goedgekeurd voor de dekdienst. Dit was zijn eerste optreden op een hengstenkeuring. Herre 524 is gefokt en in eigendom van Gerben en Klaske de Vries van fokkerij Fan Hylpen uit Hindeloopen en staat ter dekking op Stal fan de Kadyk in St Johannesga.

De KFPS Hengstenkeuring 2022 is terug te kijken via Omrop Fryslan (zaterdag op tv en daarna online).

Bron: Horses.nl