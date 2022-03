JL-AGRO Springcompetitie: op zoek naar springtalenten

In 2002 startten de Limburgse fokkerijstudieclubs een competitie vrijspringen met als inzet ‘Het Open Limburgs Kampioenschap’. Het groeide uit tot een bekend en gewaardeerd paardenevenement. Na twee jaar absentie (vanwege corona) staat nu op vrijdag 1 april weer een interessante springavond voor jonge paarden op de agenda.

Vrijdag 1 april vanaf 19.00 uur vindt de wedstrijd plaats in Hippisch Centrum De Vosberg in Panningen. Er komen zowel twee-, drie- als vierjarige springpaarden aan de start. Op de startlijst staan in totaal 35 paarden. De beoordeling is in de handen van twee op-en-top praktijkmensen: Boudewijn Schepers (ondervoorzitter van het BWP) en springruiter Kevin Olsmeijer (Stal Doorwerth).

Fokkerspremie

De deelnemers strijden niet alleen om de eer maar ook om flink wat geld. In de prijzenpot zit in totaal maar liefst zo’n 1.800 euro cash geld te verdelen onder de eigenaren en Limburgse fokkers van de beste paarden. De fokkerspremie wordt mogelijk gemaakt door de Stichting Limburgse Veulenveiling en Rijpaardenfokvereniging Limburg. De fokkerspremie is beschikbaar voor de beste in Limburg gefokte paarden. Voorwaarde om een enveloppe met fokkerspremie in ontvangst te kunnen nemen is dat fokkers van deelnemende paarden zelf tijdens de finale aanwezig moeten zijn.

Verloting twee dekkingen

Tenslotte worden na afloop in de foyer onder alle aanwezige deelnemers twee dekkingen verloot. Stal Brouwer uit Gieten stelt een dekking van een eigen hengst beschikbaar en Stal Hendrix stelt een dekking beschikbaar van de zeer getalenteerde Lambrusco (Entertainer x Lux).

Zowel voor fokkers als sportliefhebbers en handelaren wordt het weer een interessante en gezellige avond. De toegang is gratis en voor meer informatie kijk op www.rpflimburg.com. U bent van harte uitgenodigd een kijkje te komen nemen.

Bron Persbericht