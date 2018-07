Johan Knaap laaiend enthousiast over Hannoveraanse fokkerij

“We hebben de top van de top gezien vandaag”, zegt Knaap in een persbericht van Hannoveraanse stamboek over de dressuurmerries. “Het is indrukwekkend dat het merendeel van de merries nog in bezit is van de fokkers. Hannover kan heel blij zijn als deze merries de fokkerij ingaan.

Vivaldi-dochter

Bij de dressuurmerries kwam een dochter van de KWPN-hengst Vivaldi bovenaan te staan. Deze Vanity Fair (mv. Sandro Hit) werd geroemd om haar type, uitstraling en bewegingen. Als reservekampioene werd Feingefühl (Fürstenball x Farewell III) opgesteld.

Overzicht en reflexen

Bij de springmerries was Johan Knaap met name te spreken over het overzicht van de merries en de reflexen. “Alle merries lieten veel overzicht en snelle reflexen zien. Daarnaast hebben we veel internationale pedigrees gezien, dat is belangrijk voor de toekomst!”. Aan kop werd Darcos Diva (Darco de Revel x Cassini Boy jr) gezet, gevolgd door Casablanca (Cornet Obolensky x Lordanos). Over de kampioene zei de Hannoveraanse fokkerijleider dr. Werner Schade dat ze ook niet zou hebben misstaan bij de dressuurpaarden



Halfbloedmerries

Op de Hannoveraanse elitekeuring wordt ook nog steeds een kampioenschap voor halfbloedmerries georganiseerd. Volgens Johan Knaap een goede zaak: “Complimenten voor het Hannoveraanse stamboek voor het gebruik van volbloedhengsten. Dat is een investering in de toekomst.” Drie merries traden aan, Belle Nobless (Bonaparte N AA x Vulkano) werd kampioene.

Bekijk hier een video van de dressuurkampioene met toelichting van Johan Knaap:



Bron: Paardenkrant-Horses.nl/Persbericht