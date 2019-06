John Deenen verkozen tot Fokker van het Jaar

Een mooi hoogtepunt op de Centrale Keuring van Limburg vormde de verkiezing van Fokker van het Jaar. Als fokker van, onder meer, de aanwezige hengsten Crosby en Indigro verdiende fokker John Deenen deze titel. John en Lisette Deenen uit Heijen richten zich met succes op de dressuurfokkerij, het opleiden en uitbrengen van dressuurpaarden en het geven van les.

Zo’n twintig jaar geleden begon John samen met zijn helaas recentelijk overleden vader Thei Deenen de fokkerij met de aankoop van de Flemmingh-dochter Perrodelin. Deze merrie is uitgegroeid tot een belangrijke stammoeder, nam als driejarige deel aan de Nationale Merriekeuring en bracht onder meer de dit voorjaar goedgekeurde hengst Crosby (v.Chippendale). Deze Lichte Tour-hengst werd aan de hand voorgesteld tijdens het showblok op de Centrale Keuring in Panningen. Deze hengst van Van Olst Horses wordt door Franka Loos uitgebracht op Inter I-niveau. Uit Perrodelin’s dochter Dalia Delin (v.Wynton) fokte John Deenen de dit jaar aangewezen hengst Las Vegas/Lerdeaux (v.Ferdeaux), destijds veilingtopper op de Limburgse Veulenveiling.

Indigro en Galina

Uit een andere stam vormt de KWPN-goedgekeurde hengst Indigro (Negro x Jazz) een mooi visitekaartje voor de fanatieke fokkersfamilie uit Noord-Limburg. Deze met 81,5 punten goedgekeurde hengst toonde tijdens het showblok zijn kunnen onder het zadel van Jennifer Sekreve en staat ter dekking bij zijn eigenaar Rom Vermunt. Uit dezelfde moeder, de Jazz-merrie Pralina, fokte familie Deenen tevens het Lichte Tour-paard Galina (v.Bordeaux). Ook dit succesvolle fokproduct was aanwezig op de Centrale Keuring, waar ze door amazone Judith Ribbels werd voorgesteld. John en Lisette Deenen zijn KWPN-fokkers in hart en nieren. Ze registreren alle veulens bij het KWPN, laten de merries allen PROK’ken of op genoomwaarde testen, nemen deel aan keuringen en aan de aanlegtesten.

Bron: KWPN/Horses.nl