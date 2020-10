Johnson-dochter Lenthe CE scoort 83,5 op IBOP

Op de vernieuwde locatie van De IJsselruiters in Brummen namen gisteren veertien merries succesvol deel aan de IBOP. Met een mooie score van 83,5 punten overtuigde de Johnson-dochter Lenthe CE het meest. Van de elf dressuurmerries slaagden er acht en van de zeven springmerries slaagden er zes.

Inspecteur Bart Bax beoordeelde samen met Marcel Beukers de dressuurmerries, terwijl Marcel met Wim Versteeg de beoordeling van de springmerries op zich nam.

‘Imponerende verschijning’

Met 83,5 punten deed de vierjarige Lenthe CE (Johnson uit Briacarla D ster IBOP-dres d-oc van Van the Man, fokker M. Peper uit Voorthuizen) van mede-fokker en amazone Cynthia Eggenkamp uit Voorthuizen de beste zaken. “Deze merrie is een imponerende verschijning. Ze heeft veel front en toonde telkens goede lengtebuiging. Ze stapt actief, met een goed lichaamsgebruik, tact en voldoende ruimte. Voor haar draf hebben we een 9 kunnen geven want deze gang kenmerkt zich door veel techniek, afdruk en kracht. Het beeld is daarin goed bergopwaarts en ze schakelt gemakkelijk. Ook in galop valt Lenthe CE op met haar kracht, afdruk en goede souplesse”, somt Bart Bax haar pluspunten op.

Vijf elite merries

Van de acht geslaagde dressuurmerries konden er aansluitend vijf elite worden verklaard en één merrie werd direct keur. Brt Bax: “De mogelijkheid om de merries na afloop van een IBOP gelijk voorlopig keur te verklaren, wat in combinatie met een geslaagde aanlegtest dus definitief keur of elite wordt, is dit jaar in het leven geroepen vanwege het aangepaste corona-keuringsseizoen. Dat pakt voor veel fokkers goed uit.”

Magic Lady

“Zo hebben we ook een merrie beoordeeld vandaag die op de stamboekkeuring met een bovenbalk van 65/70 niet sterwaardig werd bevonden deze zomer. Zij heeft zich nadien gunstig ontwikkeld en kwam onder het zadel heel goed uit de verf. Daardoor konden we haar vandaag niet alleen 78 punten geven voor de IBOP, maar ook upgraden naar 70 punten voor exterieur en kon ze uiteindelijk als elitemerrie naar huis”, vertelt Bax, daarmee doelend op de bergopwaarts en lichtvoetig bewegende Magic Lady (High Five U.S. uit Resia keur pref van Gribaldi) van fokker M.J.A.T. van den Berk uit Sint Hubert. Met een half puntje meer, 78.5, slaagde de met een goede techniek bewegende Joyrider (Apache uit Ultimaat ster pref prest PROK van Negro) van fokker M.H.J. Gotink uit Warnsveld die daarmee elite werd

Goed rijdbare Magnifique V

Bij de springmerries scoorden twee merries 80 punten of meer. Met 82,5 punten maakte de goed rijdbare Magnifique V (Aganix du Seigneur uit Indira P.B. ster IBOP-spr PROK van Air Jordan Z) van fokker J.H. Verburgt uit Randwijk een sterke indruk. “Dit is een bloedgemaakte en atletische merrie, die zich al heel fijn liet rijden. Bij het springen valt ze op met haar grote mate van voorzichtigheid en goede lichaamsgebruik. Voor zowel de reflexen, techniek als de rijd-&bewerkbaarheid hebben we haar een 8.5 kunnen geven”, licht Marcel Beukers toe.

Freeman VDL-dochter Mileva

Op precies 80 punten kwam de Freeman VDL-dochter Mileva (uit Ileva ster van Biscayo, fokkers J. Boelens uit Rolde en J. Hogen-Esch uit Rolde) van M. Kelder uit Loozen uit. “Een heel compleet springpaard, die we aansluitend ook met 80 punten voor exterieur hebben kunnen opnemen in het stamboek. Daarmee werd ze direct ster en keur. Ze heeft een goede galop, springt met snelle reflexen en maakte een goede indruk met haar vermogen waarvoor ze een 8,5 heeft gekregen.”

Bron KWPN