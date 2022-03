Jong EPTM talent voor Rob van Boer zoekt Vrouw

Boer Zoekt Vrouw-boer Rob Janssen uit Deest kreeg er vandaag een elitemerrie bij. Zijn merrie Orlanda Utopia SJD (v. Just Wimphof) deed vandaag examen voor de EPTM test en slaagde met een hoge score van 80 punten in de dressuurrichting. Nadien werd de elegante merrie opgenomen in het stamboek met 75 punten voor exterieur en 80 voor beweging en werd daarmee elite.

“Dit is een grote verrassing, een droom die uitkomt”, reageert hij enthousiast vanaf de tribune. Hij kocht de moeder Verona Utopia (Gribaldi x Duc de Normandie) zeven jaar geleden drachtig van Ampère van Stal 104. Met Orlanda Utopia wil hij de lijn voorzetten. “Ik wilde graag weten wat haar eigenschappen zijn en heb haar daarom de EPTM laten doen. Ik vind predicaten in de stam erg belangrijk als je met zo’n merrie wilt gaan fokken. Ze is nog heel jeugdig en we nemen de tijd voor haar. We gaan dan eerst kijken hoe ze het verder doet onder het zadel”. Orlanda Utopia werd dor de jury Henk Dirksen en Wim Versteeg geprezen om haar elegante voorkomen en lichtvoetige beweging.

De hoogste punten in de dressuurrichting waren voor Or de Gucci DSD (Escolar x Bretton Woods) van fokker S. Duinstra uit Eastermar. De scherpe merrie beweegt met veel afdruk en ruimte en verdiende 84,5 punten. Zij werd nadien onder voorbehoud ster.

Springmerries

In de springrichting slaagden twee merries met 82 punten. De familie Breukink uit Brummen kwam met drie merries in de baan die allen slaagden. Nice-Sinaa (Berlin x Zacharov) blonk uit met 82 punten. De sensibele merrie springt met een goede afdruk, lichaamsgebruik en veel vermogen. Zij werd tevens elite. Ook waren er 82 punten voor de zesjarige Liberty-Wish T (Harley VDL x Ultimo) van Th. Taks uit Blitterswijck. Een merrie met veel gretigheid en voorzichtigheid. 81 punten waren er voor de met veel balans galopperende en met veel afdruk springende Orina (Emerald van’t Ruytershof x Indoctro) van de familie van Rooijen uit Overschild. 80,5 punten verdiende Nobelle (Aganix du Seigneur x Hemmingway) van M. van Dijk uit Lemelerveld die de sprong goed afmaakt.