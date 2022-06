Jong KWPN: Sergeant van de Blauwendraad en Seattle J.C. beste veulens

Op de keuring van Jong KWPN verscheen ook een aantal veulens in de baan. In de springrichting ging de kampioenstitel naar Sergeant van de Blauwendraad bij de dressuurveulens ging dat om Seattle J.C..

Wim Versteeg beoordeelde in Ermelo de veulens. Samen met Henk Dirksen en Floor Dröge. In de springrichting waren meerdere veulens opgegeven, maar een aantal moest om verschillende redenen verstek laten gaan. Ondanks het ontbreken van noemenswaardige concurrentie was Wim heel lovend over Sergeant van de Blauwendraad (v.Defender VDS) van f/g Joyce Nieberg uit Rhenen. Beter bekend als de fokker van meervoudige Olympiade-ganger en Grand Prix-springpaard Blauwendraad’s O ‘Brien. Sergeant van de Blauwendraad is gefokt uit Unbelivia (v.Jumpilot Z), die zelf gesprongen heeft in het 1.35m. In de merrielijn een flink aantal internationale sportpaarden, waaronder het Grand Prix-springpaard Marschal Fields III. Wim lichtte toe: “Een goed ontwikkeld veulen met een lichtvoetige en functionele manier van draven. Hij waardeerde zich duidelijk op in beweging, met name in de galop, waarin hij veel balans, souplesse en gedragenheid toonde.”

Duidelijke winnaar

Bij de dressuurveulens kwamen er zes in de baan. Uiteindelijk ging de winst naar Seatlle J.C. van f/g Johan van Tongeren uit Tiel. Deze zoon van de jonge hengst Lloyd komt uit de voorlopig keurmerrie Ibiza (v.Dream Boy). Wim: “Dit veulen is een ruim voldoende ontwikkeld, goed gemodelleerd en mooi bespierd veulen met veel uitstraling. In draf toont hij voldoende schoudervrijheid, maar mag nog iets meer afdruk laten zien. Draven doet hij in de goede houding. Evenals galopperen, waarbij hij tevens over een fijne balans lijkt te beschikken.”

Leermoment

Het meedoen aan deze keuring is ook volgens Floor Dröge een leermoment: “Ik jureer hier eigenlijk precies hetzelfde als op andere keuringen, maar het is iets laagdrempeliger en ik geef wel iets meer uitleg. Eigenlijk probeer je deze jonge mensen ook op te leiden voor als ze daadwerkelijk en met eigen paarden keuringen gaan bezoeken. Ik loop nadat de paarden zijn gescoord nog even bij iedereen langs om uitleg te geven. Als je een beoordeling goed kunt uitleggen, snapt bijna iedereen het.”

Gezellige club

De keuringsdag verliep nagenoeg vlekkeloos. Voorzitter van Jong KWPN, Müriel Koelen was nauw betrokken bij de organisatie ervan en de gehele dag aanwezig: “Zo’n keuringsdag neemt, ook van tevoren, veel tijd in beslag. We hebben momenteel wel een hele gezellige groep en dat werkt heel fijn. Iedereen is vrijwilliger, maar samen moeten we het wel voor elkaar krijgen. We zijn nu ook al een poos bezig met het WK Young Breeders, dat vindt over drie weken al plaats en vergt ook veel aandacht en inzet. De voorbrengers van vandaag zijn allemaal leden van Jong KWPN. Het paard waarmee ze lopen hoeft niet perse op naam te staan, maar ze moeten er wel een connectie mee hebben. Het is voor de meeste voorbrengers een leermoment. In het voorbrengen hebben de meeste nog niet zoveel ervaring en dan is het wel fijn leren bij zo’n kleinschalig evenement. Inmiddels ben ik zes jaar aangesloten bij Jong KWPN en sinds drie jaar voorzitter. Eind van het jaar word ik 30 en dan moet ik eruit. Dan houd ik vast tijd over, maar ik ga deze club zeker missen!”

