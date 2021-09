Jonge schoonheid Mokkeltsje (Ulbrân 502) pakt twee CK-titels

Na haar overwinning op de fokdag in Tolbert, kan Mokkeltsje fan de Mersken (Ulbrân 502 x Fonger 478) ook het kampioenschap op de KFPS Centrale Keuring bij de enters én het Jeugdkampioenschap bijschrijven in haar nog jonge leven. De enter die gefokt is door Age Okkema uit Siegerswoude is een dochter van Ulbrân 502.

De reservetitel in het enterkampioenschap ging naar Nynke v.d. Arebo Hoeve (Ulbrân 502 x Epke 474) van Reint Arends, die met deze reservetitel de tweede reservetitel van de dag mee naar huis mocht nemen. De twee rubrieken met enters leverde vier jonge paarden op voor de kampioenskeuring. Naast Mokkeltsje en Nynke mocht ook de ruim stappende Nine fan ‘t Reidfjild (Tiede 501 x Take 455) en de langgelijnde Olga v/d Bokkefarm (Jehannes 484 x Beart 411) nog terugkomen.

Drie keer Ulbrân 502 in het Jeugdkampioenschap

Dat er sowieso een kampioen- of reservekampioenstitel naar een Ulbrân 502-nakomeling zou gaan werd snel duidelijk met maar liefst drie Ulbrân 502 nakomelingen in de kampioensring bij het jeugdkampioenschap. Naast Lieke fan ’t Oasterein en Nynke van de Arebo Hoeve was de enige ‘vreemde eend’ in de bijt de twentermerrie Janne fan Syneada met Omer 493 als vader, maar daarmee liep ze wel meteen naar het algemeen reserve Jeugdkampioenschap. Janne moest de succesvolle Mokkelstje van de Mersken voor zich laten. De imponerende enter draafde vol vertrouwen naar het Algemeen Jeugdkampioenschap.

Bron: Phryso.com