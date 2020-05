Jos Lansink over Cumano: ‘Hij was de koning op stal’

Een hengst om niet te vergeten. De met macht springende Cassini I-zoon uit een Landgraf I-merrie drukte zijn stempel op de sport, om vervolgens zijn kwaliteit door te geven aan zijn nakomelingen. Ruiter Jos Lansink vertelt in een interview met Sporza.be over de speciale band met het paard waarmee hij onder meer een gouden medaille op de wereldruiterspelen behaalde.

Lansink vertelt aan Sporza dat hij geen favorieten heeft om al zijn succesvolle paarden geen tekort te doen. Toch had Cumano een speciale plek op stal. Lansink vertelt: “Cumano, waar ik wereldkampioen mee ben geworden heeft bij mij een mooie oude dag gehad. Toen hij met pensioen ging werd er dagelijks met hem gewandeld en toen hij lichamelijk iets minder werd heeft hij alleen weidegang gehad. Elke dag zei ik hem gedag. Hij stond in een box vanwaar hij het hele domein kon zien. Op een gegeven moment werd hij iets moeilijk ter been en voelde zich niet goed dus hebben we hem naar een kliniek gebracht. Toen heb ik hem nog opgezocht met mijn vrouw. We kwamen aanlopen en gelijk begon hij te hinniken. Dan gaan je haren recht opstaan.”

Paard van wereldklasse

In 2002 nam Jos Lansink de teugels van Cumano over en in twee jaar tijd vormde ze één van de beste combinaties in de springsport. In 2004 eindigde ze met het Belgische team op de zesde plaats tijdens de Olympische spelen van Athene. Datzelfde jaar wonnen ze de prestigieuze Grand Prix van Spruce Meadows en eindigde als derde in de Grote Prijs van Stuttgart. Het jaar daarop behaalde het duo een derde plaats in de Grote Prijs van Aachen en een vierde plaats op het Europese kampioenschap. De successen zetten zich voort in 2006, met als hoogtepunt de gouden medaille op de wereldruiterspelen in Aachen. Niet alleen zorgde Cumano voor de gouden medaille, hij gaf de ruiters tijdens de ruiterwissel ook een rit van wereldklasse.

Succesvol in de fokkerij

In 2011 eindigde de sportcarrière van de machtige hengst en werd ingezet voor de fokkerij. Als zevenjarige, in het jaar 2000, had Cumano al een dekseizoen achter de rug wat misschien wel één van het meest succesvolle seizoen van springhengsten bleek te zijn. Van dit dekseizoen werden 61 veulens geboren uit wat we kunnen beschrijven als doorsnee fokmerries. Hiervan presteerde 11 nakomelingen op het 1.50m niveau of hoger, waarvan zes nakomelingen CSI-klassementen op naam hebben geschreven. Ook al hebben fertiliteit problemen voor een beperkt aantal nakomelingen gezorgd, was Cumano procentueel gezien een uitzonderlijke dekhengst. Uit het jaar van 2001 komen onder andere Steve Guerdat’s Nasa, waarmee de Zwitserse ruiter een tweede plek behaalde in de Grote Prijs van Spruce Meadows. Noblesse des Tess, de merrie die op de Olympische spelen in London op de vierde plek eindigden met Kamal Bahamdan. Evenals het Grand prix paard van Michel Robert, Nenuphar’Jac.

Bron: Sporza.be / Thehorsemagazine