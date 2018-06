Jovian en For Sure drager van WFFS

Helgstrand Dressage heeft nu ook haar in Duitsland ter dekking staande hengsten onderzocht op het gen dat Warmblood Fragile Foal Syndrome (WFFS) kan veroorzaken (eerder werden al resultaten van de in Denemarken actieve hengsten gepubliceerd). Uit de onderzoeken komt naar voren dat de hit van 2018, Jovian (v. Apache) en de vorig jaar op de Hannoveraanse keuring in Verden aangeschafte For Sure (v. Finest) WFFS-drager zijn.